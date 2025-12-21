ヤクルトの高橋奎二投手（28）、大西広樹投手（28）、来季から日本ハムに移籍する西川遥輝外野手（33）の3人が21日、東京都港区内でトークショー（主催・力Body Recovery鍼灸）を開催した。

トークや質問コーナー、プレゼント、特典会など盛りだくさんな内容。来季からは西川が日本ハムに移籍して敵となるため、大西が「宣戦布告」をする場面もあった。

ファンから「一番対戦したくない打者は？」との質問に「対戦したくない…。したいのは（西川）遥輝さん。絶対に三振を取りたい！インコースの真っすぐいきます」と宣言。これに対して横にいた西川は「（対戦の時は）顔、見んとこ。見たら笑ってしまうかも」と話した。

来季の交流戦でのヤクルト―日本ハム戦は6月5〜7日に神宮で行われる。

高橋は22年に楽天時代の西川と1度だけ対戦。4打数無安打2奪三振に抑え「スライダーで見逃し三振でした。また対戦したいし、打たれないように頑張ります」と力を込めた。

2人の後輩からの挑戦状に西川は「感情が入るし対戦したくない」と複雑な心中をのぞかせつつ「勝負事。打てなかったら悔しい」。

そして「セフティーバントします」と裏をかいての作戦を明かしていた。