【ブンデスリーガ】ハンブルク 1ー1 フランクフルト（日本時間12月20日／フォルクスパルクシュタディオン）

【映像】堂安律、相手の顔面に一発

まさかのアクシデントだった。フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律からボールを奪おうとした相手選手の顔面に日本代表MFの手が直撃。ファンからも同情の声が寄せられた。

日本時間12月20日のブンデスリーガ第15節で、フランクフルトはアウェイでハンブルクと対戦。堂安は［3-4-2-1］の右シャドーで先発出場を果たした。

1ー1で迎えた35分にそのシーンが訪れた。フランクフルトが自陣の深い位置から長いボールを使って前進を図ろうとした場面で、前線に残っていた堂安がボールを収める。ハンブルクからすると前を向かせたくない場面で、CBのDFダニエル・エルファドリがタックルを仕掛けた。相手選手の激しい寄せに対して、堂安は上手くボールを隠したことでハンブルクのファウルを誘ってマイボールとしている。

しかし、この場面でよりダメージを食らったのはタックルを仕掛けたエルファドリだった。ボールをキープしようとした堂安の右手がエルファドリの顔面を平手打ちするような形となり、その場で倒れ込んでしまったのだ。幸いにも大事には至らなかったが、アクシデントで大きなダメージを受けたシーンだった。この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「エグいな」「これは痛そう」「大丈夫かよ」「堂安強いなw」と同情の声が寄せられている。

試合はこのままスコアが動かず、1ー1のドローで終了。両チームともに2025年のラストマッチを勝利で飾ることができなかった。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）