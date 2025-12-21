12月29日に放送される音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード 2025～』（日本テレビ系）の、出演アーティスト第2弾が発表された。

今回発表されたのは、AiScReam（大西亜玖璃、大熊和奏）、CORTIS、CUTIE STREET、ILLIT、XG、LiSA、JO1、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、三浦大知、ROIROM、TOMORROW X TOGETHERら。

また、特別企画として小室哲哉と氷川きよしの地上波初コラボパフォーマンスが決定。氷川が6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」を氷川きよし with t.komuroとして披露し、TM NETWORKの「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し氷川が歌いあげる。

さらに、工藤静香は中島みゆきの“今年Spotifyで一番聴かれた楽曲”をSPカバーで披露。ORANGE RANGE、CUTIE STREET、超ときめき♡宣伝部は、ORANGE RANGEの楽曲4曲メドレーをコラボパフォーマンスする。

