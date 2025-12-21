「柿須賀」は粋な茶菓子、イチオシのお取り寄せ10選 胃袋わんぱく40代ライターが選ぶ2025年ベストグルメ
ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・飯田かおるによるザ・ベストグルメの紹介です。
1．『総本店柿寿賀』柿寿賀（かきすが）1500円（送料別）
子皮の甘露煮を芯にして干し柿で巻き上げた逸品。スライスして食す。
『総本店 柿寿賀』柿寿賀 1500円（税込・送料別）
『総本店柿寿賀』＠奈良県
［店名］『総本店柿寿賀』
［電話］0742-20-1717
［購入方法］オンラインショップで
［HP］https://kakisuga.co.jp/
・内容量／約250g
・冷蔵
・賞味期限／製造日より冷蔵60日、冷凍180日
1．『しあわせチーズ工房』しあわせチーズ工房B set5750円（送料別）
足寄（あしょろ）町農家の生乳を使い銅釜で手作りするチーズ5種と極上ヨーグルト。
『しあわせチーズ工房』B set（簡易包装） 5750円（税込・送料別） 「幸」2種は熟成期間で異なる味わいや香りが楽しい
『しあわせチーズ工房』＠北海道
［内容］ヨーグルト400g、幸約100g×1、幸（18ヶ月熟成）約80g、しあわせラクレット約100g、茂喜登牛1／5ホール（約140g）※エゾマツまたはエゾヤマザクラ、羊のハード約40g※在庫状況により内容は変わる
・冷蔵
・賞味期限／ヨーグルトは製造から18日、茂喜登牛はカットから14日、その他カットから45日
［店名］『しあわせチーズ工房』
［電話］0156-26-2585
［購入方法］オンラインショップで
［HP］https://www.shiawasecheese.com/shop
1．『楽仙樓』黒酢麺（4人前）6300円（送料込）
黒酢を効かせた酸っぱ辛くも奥深い味。端正な細麺＆具材も付いて完璧。
楽仙樓「黒酢麺（4食）」販売価格 6300円（税込・送料無料）
『楽仙樓』＠烏丸四条
・名称：惣菜
・内容量：440g（うち生麺120g）×4袋
・配送形態：冷凍 （宅配BOX・置配不可）
・保存方法：冷凍
・賞味期限：冷凍365日
・備考：解凍後は賞味期限にかかわらず、当日中にお召し上がりください。
・製造者：【楽仙樓株式会社】 〒600-8091 京都府京都市東洞院通四条下ル元悪王子町37
［お取り寄せはこちら］https://www.otoshu.com/c/50/8502358
1．『千葉産直サービス』銚子産いわしのしおやき4100円（送料込）
直火の香ばしさと燻香がふわり。身は立派で骨まで柔らかく脂も品よし。
千葉産直サービス「銚子産 いわしのしおやき」販売価格 4100円（税込・送料無料）
『千葉産直サービス』＠千葉県
・名称：惣菜
・内容量：100g×6缶
・配送形態：常温 （宅配BOX・置配不可）
・保存方法：常温
・賞味期限：製造日より1095日
・備考：缶の蓋の切り口で手を切らないようご注意ください。破損する恐れがありますので、缶のまま直火にかけないでください。
・販売者：【株式会社千葉産直サービス】 〒264-0031 千葉県千葉市若葉区愛生町146-1
・製造者：【株式会社高木商店】 〒314-0408 茨城県神栖市波崎8704-1
［お取り寄せはこちら］https://www.otoshu.com/c/50/8501910
1．『川島旅館』とよとみフレーバーバター（10g×10種アソート）2484円（送料別）
鮭ぶしや利尻昆布、ハスカップなど道産素材の持ち味を生かしたバター。
『川島旅館』とよとみフレーバーバター（10g×10種アソート） 2484円（税込・送料別） コクがありながら口当たりは驚くほど軽やか。鮭ぶしやバジルはパスタに絡めても大正解！
『川島旅館』＠北海道
［内容］いちごバター10g、ハスカップバター10g、はちみつバター10g、ブルーベリーバター10g、さくらんぼバター10g、鮭ぶしバター10g、山わさびバター10g、みそバター10g、利尻昆布バター10g、バジルバター10g
・冷凍
・賞味期限／発送から冷蔵で30日
［店名］『北海道豊富温泉川島旅館』
［電話］0162-73-5000
［購入方法］オンラインショップで
［HP］https://kawashimapb.official.ec/
1．『春日井よし乃』ピーナッツ餅5個入り1100円（送料別）
粗挽きピーナッツをたっぷり纏った、柔らか餅菓子。香ばしく甘じょっぱい。
『春日井よし乃』ピーナッツ餅 5個入 1100円（税込・送料別）
『春日井よし乃』＠愛知県春日井市
［電話］0568-70-3745
［購入方法］オンラインショップで
［HP］https://kasugai-yoshino.com/
・内容量／5個
・冷凍
・賞味期限／製造日より冷凍30日、解凍後は2日
1．『小田島水産食品』塩辛deアヒージョ＆塩辛deパエリアセット4550円（送料込）
木樽熟成のいかの塩辛を調味料として用いた商品。パシッと味が決まる。
『小田島水産食品』塩辛deアヒージョ＆塩辛deパエリアセット 4550円
『小田島水産食品』＠函館
・名称：アヒージョ・パエリア
・内容量：塩辛deアヒージョ150g、塩辛deパエリア130g×各1
・配送形態：冷凍 （宅配BOX・置配不可）
・保存方法：冷凍
・賞味期限：製造日より冷凍90日
・製造者：【小田島水産食品株式会社】北海道函館市弁天町20番7号
［お取り寄せはこちら］https://www.otoshu.com/c/50/8502303
1．『よね田』マリネと糀漬けセット（6個）5900円（送料込）
イワシやサクラマスなど魚の旨みを巧みに引き出す酢の〆加減が絶妙。
よね田「マリネと糀漬けセット（6個）」販売価格 5900円（税込・送料無料）
『よね田』＠富山県
・名称：マリネと糀漬け
・内容量：いわしのマリネ200g×2、サクラマスのマリネ110g×2、サバと紅芯大根の糀漬け90g×2
・配送形態：冷凍 （宅配BOX・置配不可）
・保存方法：冷凍
・賞味期限：冷凍90日
・製造者：【株式会社ヨネダ】 〒939-1732 富山県南砺市荒木887-1
［HP］https://www.otoshu.com/c/50/8502359
1．『北澤スイーツ』プヂンとスペシャリティコーヒーセット5550円（送料込）
ブラジル菓子“ プヂン”。固めのプリンっぽい生地とビターな甘さの虜に！
北澤スイーツ「プヂンとスペシャリティコーヒーセット」販売価格 5550円（税込・送料無料）
『北澤スイーツ』＠東京都
・名称：洋菓子
・内容量：プヂンプレーン110g3個、スペシャリティコーヒー3個
・配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)
・保存方法：冷凍
・賞味期限：製造日より30 日
・備考：冷蔵庫内で4〜5時間解凍、もしくは常温で1時間程度解凍の後、お召し上がりください。少しソルベ状態でのお召し上がりもおススメです。
・製造者：【北澤スイーツ】 〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-25
［お取り寄せはこちら］https://www.otoshu.com/c/30/8502002
1．『東洋肉店』羊肉のシャルキュトリー各種、チョリソ660円など（送料別）
道産ラム100％の芳醇なサラミや仔羊のレバーペーストはツウ好み。
『東洋肉店』昭和から変わらぬ伝統の味。袋に残ったタレを野菜にかけ、さらに煮込めば道北スタイルの“名寄煮込みジンギスカン”になる。専用鍋じゃなくてもOK
『東洋肉店』＠北海道
［内容］味付ラムジンギスカン400g、北海道産羊のレバーペースト約160g、テリーヌ・ド・アニョー約250g、羊のチョリソ（3本）90g前後、ラムブッチャーズサラミ約150g
・冷凍
・賞味期限／ジンギスカンは冷凍60日、シャルキュトリーは冷凍約8か月〜1年
［店名］『東洋肉店』
［電話］01654-3-5511
［購入方法］オンラインショップで
［HP］http://www.29notoyo.co.jp/
胃袋わんぱく40代のお取り寄せリスト
飯「おっと、早くも出番かしら。ワタシはお取り寄せグルメ10選でいくわよ〜」
武「特集も含めると年間150品くらいは食べていますよね。選ぶの結構苦戦しました？」
飯「これがさ、意外とパッと頭に浮かんだの」
武「ああ、食い意地張っているから」
飯「キーッ！反論できん。そんな武内と一緒にやった北海道号からもベスト10入りあるわ」
武「入っていますねえ、例のチーズとか」
飯「うん、ヒロシ（編集長）推薦の『しあわせチーズ工房』ね。こんなにおいしいものを知っているなら早く教えてよ〜ってなったやつ（笑）」
武「チーズとヨーグルトのセットでしたよね」
飯「そ、口にすると牧歌的な風景が浮かぶ♪北海道特集では羊肉やエゾ鹿肉もよかったけど、乳製品はほんとハズレなしだった」
武「他の特集や連載企画からのおすすめは？」
飯「おやつ系なら『柿寿賀』。柿の深い甘みに柚子皮の香りと苦みが超いい。粋な茶菓子よ」
武「デブ食好みのはずが、キャラ変すか」
飯「おほほ、今後は上品マダム系でいこうかしら」
武「ムリがあるな」
飯「あん？でも『マリネと糀漬け』とかもそうだけど、美味なるモノがあればいいお皿と好きなお酒を用意して、品よく食べたくなるもんじゃん」
武「うむ。で、実際は？」
飯「『いわしのしおやき』なんか白飯にドーンとのせてかき込みたい。ああ、それも最高に幸せだわ」
文／飯田かおる
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
