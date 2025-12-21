ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・飯田かおるによるザ・ベストグルメの紹介です。

1．『総本店柿寿賀』柿寿賀（かきすが）1500円（送料別）

子皮の甘露煮を芯にして干し柿で巻き上げた逸品。スライスして食す。

『総本店柿寿賀』＠奈良県

1．『しあわせチーズ工房』しあわせチーズ工房B set5750円（送料別）

足寄（あしょろ）町農家の生乳を使い銅釜で手作りするチーズ5種と極上ヨーグルト。

『しあわせチーズ工房』B set（簡易包装） 5750円（税込・送料別） 「幸」2種は熟成期間で異なる味わいや香りが楽しい

1．『楽仙樓』黒酢麺（4人前）6300円（送料込）

黒酢を効かせた酸っぱ辛くも奥深い味。端正な細麺＆具材も付いて完璧。

楽仙樓「黒酢麺（4食）」販売価格 6300円（税込・送料無料）

1．『千葉産直サービス』銚子産いわしのしおやき4100円（送料込）

直火の香ばしさと燻香がふわり。身は立派で骨まで柔らかく脂も品よし。

千葉産直サービス「銚子産 いわしのしおやき」販売価格 4100円（税込・送料無料）

1．『川島旅館』とよとみフレーバーバター（10g×10種アソート）2484円（送料別）

鮭ぶしや利尻昆布、ハスカップなど道産素材の持ち味を生かしたバター。

『川島旅館』とよとみフレーバーバター（10g×10種アソート） 2484円（税込・送料別） コクがありながら口当たりは驚くほど軽やか。鮭ぶしやバジルはパスタに絡めても大正解！

1．『春日井よし乃』ピーナッツ餅5個入り1100円（送料別）

粗挽きピーナッツをたっぷり纏った、柔らか餅菓子。香ばしく甘じょっぱい。

『春日井よし乃』ピーナッツ餅 5個入 1100円（税込・送料別）

1．『小田島水産食品』塩辛deアヒージョ＆塩辛deパエリアセット4550円（送料込）

木樽熟成のいかの塩辛を調味料として用いた商品。パシッと味が決まる。

『小田島水産食品』塩辛deアヒージョ＆塩辛deパエリアセット 4550円

1．『よね田』マリネと糀漬けセット（6個）5900円（送料込）

イワシやサクラマスなど魚の旨みを巧みに引き出す酢の〆加減が絶妙。

よね田「マリネと糀漬けセット（6個）」販売価格 5900円（税込・送料無料）

1．『北澤スイーツ』プヂンとスペシャリティコーヒーセット5550円（送料込）

ブラジル菓子“ プヂン”。固めのプリンっぽい生地とビターな甘さの虜に！

北澤スイーツ「プヂンとスペシャリティコーヒーセット」販売価格 5550円（税込・送料無料）

1．『東洋肉店』羊肉のシャルキュトリー各種、チョリソ660円など（送料別）

道産ラム100％の芳醇なサラミや仔羊のレバーペーストはツウ好み。

『東洋肉店』昭和から変わらぬ伝統の味。袋に残ったタレを野菜にかけ、さらに煮込めば道北スタイルの“名寄煮込みジンギスカン”になる。専用鍋じゃなくてもOK

胃袋わんぱく40代のお取り寄せリスト

飯「おっと、早くも出番かしら。ワタシはお取り寄せグルメ10選でいくわよ〜」

武「特集も含めると年間150品くらいは食べていますよね。選ぶの結構苦戦しました？」

飯「これがさ、意外とパッと頭に浮かんだの」

武「ああ、食い意地張っているから」

飯「キーッ！反論できん。そんな武内と一緒にやった北海道号からもベスト10入りあるわ」

武「入っていますねえ、例のチーズとか」

飯「うん、ヒロシ（編集長）推薦の『しあわせチーズ工房』ね。こんなにおいしいものを知っているなら早く教えてよ〜ってなったやつ（笑）」

武「チーズとヨーグルトのセットでしたよね」

飯「そ、口にすると牧歌的な風景が浮かぶ♪北海道特集では羊肉やエゾ鹿肉もよかったけど、乳製品はほんとハズレなしだった」

武「他の特集や連載企画からのおすすめは？」

飯「おやつ系なら『柿寿賀』。柿の深い甘みに柚子皮の香りと苦みが超いい。粋な茶菓子よ」

武「デブ食好みのはずが、キャラ変すか」

飯「おほほ、今後は上品マダム系でいこうかしら」

武「ムリがあるな」

飯「あん？でも『マリネと糀漬け』とかもそうだけど、美味なるモノがあればいいお皿と好きなお酒を用意して、品よく食べたくなるもんじゃん」

武「うむ。で、実際は？」

飯「『いわしのしおやき』なんか白飯にドーンとのせてかき込みたい。ああ、それも最高に幸せだわ」

文／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

