日本発の9人組男性グループ「＆TEAM」が21日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。メンバーで食事をした際の支払いに言及した。

この日はリーダーのEJ、サブリーダーのFUMA、K、JO、TAKIの5人が韓国グルメを紹介するロケに登場。スタッフから普段メンバーで食事をすることはあるかと問われると、Kは「外食は数人では行くのはあるんですけれど、団体で行くのはどうしても見つかっちゃうこともあるから…」と打ち明けた。

さらに割り勘なのかと問われ、最年長のKは「いやいやいや。僕は絶対に（後輩に）出させないっすよ」と明言。「そりゃもう…。絶対に使ってくださいね」とカメラ目線で訴えた。

Kが「逆にここから下はどうなってる？」と他のメンバーの支払い状況を尋ねると、EJは「NICHOLASと弟たちとご飯に行ったら、絶対にNICHOLASと僕2人がジャンケンして、負けた人が出しますね」と告白。

JOは「TAKIと行ったらジャンケンするよね」と言い、TAKIも「絶対ジャンケンする」と回答した。