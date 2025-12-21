女優の鳥住奈央（30）が21日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

鳥住は「いつも温かいご支援を賜り、心より街礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、私鳥住奈央はこのたび、一般男性の方と入籍致しました事をご報告申し上げます」と報告し、ウエディングフォトを投稿した。

続けて「これまで支えてくださった皆さまのおかげで、今日まで歩んでくることができました。新しい人生の節目を迎えられたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。また、新たな生活のスタートとして、今後は海外を拠点に活動していくこととなりました」と発表した。

また「なお、日本での活動もこれまでと変わらず続けていく予定です。年に数回は帰国し、舞台やイベントなどで直接お会いできる機会を作っていくつもりです」と今後の活動についてつづり「感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩前へ進んでまいります。どうかこれからも温かく見守っていただけましたら幸いです。令和7年12月21日 鳥住奈央」と自身の名で投稿を結んだ。

鳥住は東京都出身。スリーサイズはB110 W60 H90。元ミニスカポリスとして知られている。