特別授業に講師役で参加した横浜ＤｅＮＡの入江（左）と橋本＝２１日、横浜市神奈川区

横浜ＤｅＮＡの入江大生投手（２７）と橋本達弥投手（２５）が２１日、横浜市神奈川区の学習塾「臨海セミナー」で行われた特別授業に講師役で参加し、集まった小中高生ら約１００人の生徒たちに、夢との向き合い方や努力の大切さを伝えた。

授業は「夢のかなえ方」をテーマに行われ、入江は具体的な目標に向け「どんな自分になりたいか考えて、頑張ることで見えてくるものがある」と語った。自身が体験した今季のリハビリ期間には、登板する姿をイメージしながら練習に励んだといい「成功している姿を想像して、自分を奮い立たせて、練習や勉強をするのがいい」とアドバイスした。

また、兵庫県の公立進学校の長田高から慶大に進学した橋本は、周囲が難関国立大や医学部への進学に向け、受験重視に切り替える中で文武両道を貫いた経験を紹介した。朝５時に起床し、朝練習を行い、放課後の練習後は塾での勉強を続け、評定は「オール５」を維持。隙間時間は予習や復習に費やしたといい「先を見ると頑張れないので、しんどいけれど、毎日やるべきことを決めて続けた」と力を込めた。

授業の後、橋本は「勉強は好きなことをするためにする手段の一つ。野球選手も同じ」と実感を込め、入江は「なりたいものに向けて、何かアクションを起こしたら、それは努力。一つ一つ目標をクリアしていくことが大事」とエールを送った。