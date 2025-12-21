¤À¤«¤éÆ±Ç¯Îð¤ÇŽ¢¸«¤¿ÌÜŽ£¤ËÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤Ç¤ë¡ÄÂç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¬ÅÁ¼øŽ¢Ï·²½¤Î¿Ê¹Ô¤òÂçÉý¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¼êÃÊŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÄÍÆÆ»Ê¡ØÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡ºÇ¿·°å³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤Î¡Ö¾Ã¤·Êý¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤Î¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«
¤Þ¤º¡¢¥·¥ß¤È¥·¥ï¤¬²¿¤«¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥·¥ß¡§È©¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ëÃã¿§¤ä¹õ¤Ã¤Ý¤¤¿§ÁÇÄÀÃå¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤Î²á¾êÀ¸À®¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈ©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ß¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥·¥ï¡§È©¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¹Â¤äÀþ¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÃÆÎÏÄã²¼¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¡¢»ç³°Àþ¡¢´¥Áç¡¢É½¾ð¤Î¥¯¥»¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¿¼¤¤¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¤â¡¢¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤ÎÌÜÎ©¤Á¶ñ¹ç¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±°ì¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê4¤Ä¤ÎÍ×°ø¤ò°Ê²¼¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½¬´·
¡»ç³°ÀþÂÐºö¤Îº¹¡½¡½¡Ö¸÷Ï·²½¡×¤òËÉ¤°°Õ¼±¤ÎÍÌµ
È©Ï·²½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë»ç³°Àþ¡£¤½¤ÎÂÐºö¤ò¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢Âç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡§Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò½¬´·Åª¤Ë»È¤¤¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤Æ»ç³°Àþ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Æü¡¹¤Î¥À¥á¡¼¥¸ÃßÀÑ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤Î²á¾êÀ¸À®¤ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÇË²õ¤òËÉ¤®¡¢¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤Î½Ð¸½¤òÃÙ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡§ÌµËÉÈ÷¤Ë»ç³°Àþ¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ï¾ï¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Ï·²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦ÌýÃÇ¤¬¡¢Ç¯·î¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤Êº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢À¸³è½¬´·¤Î°ã¤¤¡½¡½ºÙË¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤«¡¢Íð¤¹¤«
È©ºÙË¦¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡§¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¦E¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ê¤É¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¿Í¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤®¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀ¸À®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢ÀÄµû¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡§¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤Ï¡¢È©ºÙË¦¤Î½¤Éü¤òÂ¥¤¹À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ï·ì¹Ô¤ò²þÁ±¤·¡¢È©¤Ë»ÀÁÇ¤È±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¡¢Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦µÊ±ì¤ä²áÅÙ¤Ê°û¼ò¡§µÊ±ì¤ÏÈ©¤Î¥Ï¥ê¤òÃ¥¤¤¡¢¥·¥ï¤ò¿¼¤¯¤·¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤ÏÈ©¤ò´¥Áç¤µ¤»¡¢±ÉÍÜµÛ¼ý¤òË¸¤²¡¢Ï·²½¤òÁá¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î½¬´·¤ÎÍÌµ¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ¯Îð¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡×¤Î°ã¤¤¤âº¹¤òÀ¸¤à
£ÂÎ¼Á¤ä°äÅÁÅªÍ×°ø¡½¡½À¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ©¤Î¡ÖÂÑÀ¡×¤Î°ã¤¤
À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿È©¼Á¤ä°äÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¡¢¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤Î¤Ç¤¤ä¤¹¤µ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È©¤Î¿§¤È¥á¥é¥Ë¥óÎÌ¡§¿§Çò¤Î¿Í¤Ï»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¹õ¡¦³ì¿§È©¤Î¿Í¤Ï¥á¥é¥Ë¥ó¤Ë¤è¤ëËÉ¸æÎÏ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥é¡¼¥²¥óÂå¼ÕÇ½ÎÏ¤ä¹ÚÁÇ³èÀ¤Î¸Ä¿Íº¹¡§°äÅÁÅª¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òºî¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¿Í¤ä¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ë¹ÚÁÇ¡ÊSOD¤Ê¤É¡Ë¤ÎÆ¯¤¤¬³èÈ¯¤Ê¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸´Ä¶¤Ç¤âÏ·²½¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°äÅÁ»ÒÂ¿·¿¡ÊSNP¡Ë¤ÈÏ·²½´¶¼õÀ¡§È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ä¿§ÁÇÂå¼Õ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë°äÅÁ»Ò¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¡ÊSNP¡Ë¤¬¡¢Ï·²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÈùÌ¯¤Êº¹¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤¤¤¦¡ÖÅØÎÏ¡×¤ÎÀ®²Ì
¤¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¤Îº¹¡½¡½¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤ë¡Ö½¬´·ÅªÅØÎÏ¡×¤Î°ÒÎÏ
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â¡¢È©¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦Å¬ÀÚ¤ÊÀö´é¤ÈÊÝ¼¾¡§Àö¤¤¤¹¤®¤ä¶¯¤¤Ëà»¤¤Ï¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²õ¤·¡¢´¥Áç¤ä±ê¾É¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£È©¤ËÍ¥¤·¤¤Àö´éÎÁ¤ÇÃúÇ«¤ËÀö¤¤¡¢¥»¥é¥ß¥É¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÊÝ¼¾ºÞ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½á¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë½¬´·¤¬¡¢È©¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í¸úÀ®Ê¬¤Î³èÍÑ¡§¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡¢¥Ú¥×¥Á¥É¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ê¤É¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤¢¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀ¸À®¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦UV¥±¥¢¡¦È©ÉéÃ´¥¢¥¤¥Æ¥à²óÈò¡§Æü¾Æ¤±»ß¤áÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤²½¾ÑÉÊ¤ä»É·ã¤Î¶¯¤¤Àö´éÎÁ¡¢ÁÆ¤¤¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÀö´é¤Ê¤É¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢Ï·²½¤òÃÙ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢£Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡ÖÈ©Ï·²½ÊýÄø¼°¡×
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¡Ê»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸ ¡Ü À¸³è½¬´·¤Î±Æ¶Á ¡Ü °äÅÁÅªÍ×°ø ¡Ü ¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¡Ë¡ß Áê¸ßºîÍÑ ¡Ü ´Ä¶Í×°ø¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ê£»¨¤ÊÊýÄø¼°¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤¬°¤±¤ì¤Ð¡¢È©Ï·²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢°äÅÁÅª¤ËÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·²½¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡¢Âçµ¤±øÀ÷¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶Í×°ø¤â¡¢¤³¤ÎÊýÄø¼°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤Î¸Ä¿Íº¹¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤ä½¬´·¡¢´Ä¶¡¢°äÅÁ¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¾õÂÖ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î½¬´·¤Î°ã¤¤¡×¤¬¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÂç¤¤Êº¹¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤¬È©¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë
°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤²È·Ï¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Äü¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢È©Ï·²½¤ÎÊýÄø¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨°äÅÁÅª¤Ë¥·¥ß¡¦¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤ÁÇ¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
¢¢Å°Äì¤·¤¿»ç³°ÀþÂÐºö
¢¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö
¢¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢
¢¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢
¢¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î³èÍÑ
¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·²½¤Î¿Ê¹Ô¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂçÉý¤ËÃÙ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£ÆüÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ©¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÍ ÆÆ»Ê¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤«¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉôÈéÉæ²Ê³Ø¶µ¼¼¼çÇ¤¶µ¼ø
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£°å»Õ¡¦°å³ØÇî»Î¡£2003Ç¯¿®½£Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2012Ç¯¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÂç³ØÉÂ±¡µÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢2017Ç¯µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÆÃÄê½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀìÌç°å¡£¤¬¤ó¼£ÎÅÇ§Äê°å¡£¤¬¤ó¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ°å»Õ¡¦´µ¼Ô´Ö¤Î¶¶ÅÏ¤·³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉôÈéÉæ²Ê³Ø¶µ¼¼¼çÇ¤¶µ¼ø ÂçÄÍ ÆÆ»Ê¡Ë