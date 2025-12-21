大谷の限定カードが驚きの価格で落札

ドジャース・大谷翔平投手のサイン入りカードが18日（日本時間19日）、米オークションサイト「Fanatics Collect」で300万ドル（約4億6700万円）で落札。韓国メディアも「これぞ本当の人生逆転だ！」と驚きを伝えている。

4億円を超える値段で落札されたのは「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」。大谷は今季から“ゴールド・ロゴマン”の金色パッチがついたユニホームを着用しており、そのロゴパッチがカードに入った世界で1枚だけの限定品だ。

オークション開始時から価格はぐんぐん上昇。7日（同8日）の午前8時の段階で100万ドル（約1億5500万円）の大台に到達。入札延長開始時間は18日（同19日）の午前11時だったが、その後も延長され、最後まで金額は上昇を続けた。最終的には69の入札があり、300万ドル（約4億6700万円）で落札となった。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は、「大谷の希少カード1枚＝宝くじ1等3本分 これぞ本当の人生逆転だ！」「その金額はなんと300万ドル（約44億ウォン）」と報道。韓国での宝くじ1等の3倍の値段にあたるとし、「たった一度のチャンスで“人生逆転”を狙いたいなら、韓国の宝くじを買うよりも、アメリカのメジャーリーガーのカードを集める方が効率的かもしれない」と、その値段の高さを伝えた。（Full-Count編集部）