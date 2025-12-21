安斉かれん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/21】アーティストの安斉かれんが12月20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ個性的な衣装を披露し、注目を集めている。

【写真】26歳浜崎あゆみ役モデル「ドキッとした」美太もものぞく個性派衣装姿

◆安斉かれん、大胆カット入りパンツで美脚チラリ


安斉は「2025最後の生バンド、最高だった みんなありがとう」とコメントを添えて、ライブイベント「SQU4D P4RTY ーVOLUME.3」での姿を複数投稿。光沢感のあるフーディジャケットに、太ももに大胆なカットが入ったパンツを合わせ、美しい脚のラインが印象的な衣装を披露した。足元にはホワイトスニーカーを合わせ、エッジの効いた個性的なコーディネートとなっている。

◆安斉かれんの投稿に反響


この投稿には「衣装がかっこいい」「スタイル抜群すぎる」「着こなせるのすごい」「ビジュアル最高」「魅力が爆発してる」「脚が綺麗」「ライブ行きたかった」「ドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】