安斉かれん、大胆カット入りパンツで太ももチラリ 個性派衣装に「着こなせるのすごい」「魅力が爆発」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】アーティストの安斉かれんが12月20日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ個性的な衣装を披露し、注目を集めている。
【写真】26歳浜崎あゆみ役モデル「ドキッとした」美太もものぞく個性派衣装姿
安斉は「2025最後の生バンド、最高だった みんなありがとう」とコメントを添えて、ライブイベント「SQU4D P4RTY ーVOLUME.3」での姿を複数投稿。光沢感のあるフーディジャケットに、太ももに大胆なカットが入ったパンツを合わせ、美しい脚のラインが印象的な衣装を披露した。足元にはホワイトスニーカーを合わせ、エッジの効いた個性的なコーディネートとなっている。
この投稿には「衣装がかっこいい」「スタイル抜群すぎる」「着こなせるのすごい」「ビジュアル最高」「魅力が爆発してる」「脚が綺麗」「ライブ行きたかった」「ドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
