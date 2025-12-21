2PM・ジュノ、誕生日ファンミーティングが販売と同時に“即完売”！圧倒的な人気を証明

2PM・ジュノのファンミーティングが全席完売を記録し、その熱い人気を改めて証明した。

【写真】ウイスキー片手に大人の色気…ジュノ

ジュノは来年1月24日・25日の2日間、ソウル・高麗（コリョ）大学校ファジョン体育館にて、「2026 イ・ジュノ ファンミーティング『STUNNING US』」を開催する。

これに先立ち、12月18日にはMelon Ticketを通じてファンクラブ先行販売が行われ、全公演が瞬く間に完売。ジュノの圧倒的なチケットパワーを実感させた。

（写真提供＝O3 Collective）

今回のファンミーティングは、ジュノの誕生日に合わせて行われるだけに、より特別な内容になる見込みだ。ファンへの深い愛情が感じられる多彩なステージやコーナーで、忘れられない時間を届け、爽やかな一年のスタートを告げることが期待されている。

ジュノは先立って、ドラマ『テプン商事』を通じて、再び“信頼して観られる俳優”としての存在感を刻み込んだ。作品の中心として光る演技を披露し、視聴率2ケタ突破を達成したほか、『テプン商事』のドラマファンミーティングツアーを通じてグローバルなファンと交流し、余韻を分かち合っている。

このようにジュノは、『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『テプン商事』と3作品連続でヒットを飛ばし、まさに絶頂期を迎えている。

来る12月26日に公開されるNetflixシリーズ『CASHERO〜ヒーローは現金を持つ〜』でも、抜群の演技力を発揮することが期待されており、今後の俳優活動からも目が離せない。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶〜愛する人へ〜』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your life〜』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。