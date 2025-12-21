漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われる。

今回は史上最多となる１万１５２１組がエントリー。午後３時開始の敗者復活戦では、準決勝で敗れた２１組がＡ、Ｂ、Ｃの３ブロックに分かれてブロック戦を展開した。

ひつじねいり、フランツ、センチネル、カナメストーン、例えば炎、ドーナツ・ピーナツ、カベポスターの７組が競ったＢブロックでは、結成１５年目で今年がラストイヤーのカナメストーンが６番手で登場すると、エクソシスト・ネタで会場の爆笑を誘い、例えば炎を撃破。決勝進出２回を誇るカベポスターも破り、決勝進出３組を競う最終審査に進出した。ボケの山口誠は決勝進出への思いを聞かれると「相当、厳しいです」とポツリ。ツッコミの零士が「彼の最上級にうれしい時の言葉が厳しいなんです」とフォローしていた。

審査員は「マヂカルラブリー」野田クリスタル、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「錦鯉」渡辺隆、「ウエストランド」井口浩之、「ダイアン」ユースケの５人が務めた。