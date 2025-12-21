◆高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ▼ファイナル 鹿島ユース１―１（ＰＫ３―２）神戸Ｕ―１８（２１日・埼玉）

高校サッカー最高峰リーグ・プレミアリーグの東西王者による優勝決定戦が行われ、東地区王者の鹿島が西地区王者・神戸に１―１で迎えたＰＫ戦の末に３―２で勝利し、ユース年代の３大大会全てで頂点に立った。

＊ ＊ ＊

０―０の前半３７分、ＦＷ吉田湊海のスルーパスに抜け出したＭＦ平島大悟が巧みなステップで対面のＤＦを剥がし、右足でゴール隅を射抜いて先制点を決めた。

後半１２分にセットプレーから同点に追いつかれ、１０分ハーフの延長戦でも決着がつかずＰＫ戦へ。３人が成功した鹿島ユースが勝ちきり、クラブにとって１０年ぶり３度目のタイトルをつかみ取った。

１、２年生中心のチームながら、中野洋司監督は試合後の会見で「この場を借りて３年生に感謝を伝えたい」とコメント。アンダー世代の代表で不在の選手たちの代わりに出て力を示した選手もおり「試合に出て引っ張るグループと、試合に出れなくても裏でしっかり支えてくれるグループと、３年生の力は大きかった」と振り返った。

７月の「クラブユース選手権Ｕ―１８」、３〜１１月に行われた「Ｊユース杯」に続く３冠達成。指揮官は「目の前の試合を１試合１試合やってきた結果。毎日の積み重ねだと思います」と語り、表彰台ではしゃぐ選手たちを横目に「こいつらすごいな、と思いました」とほほ笑んだ。

◆鹿島ユース 主なＯＢに曽ケ端準、野沢拓也、土居聖真、鈴木優磨、町田浩樹、垣田裕暉ら。今季のトップチームには鈴木、舩橋佑ら下部組織出身者が８人（２種登録除く）在籍。監督兼アカデミーダイレクターは中野洋司氏。コーチ兼アカデミーアドバイザーに小笠原満男氏、コーチに本田拓也氏、岡本秀雄氏、ＧＫコーチは市川友也氏。