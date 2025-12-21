ビアードパパ新ブランド登場♡デセール・シューのポップアップ速報

2025年12月26日(金)より、エキュート上野イベントスペース嬉々(きき)にて、ビアードパパが贈る新ブランド【デセール・シュー】のポップアップストアがオープンします。普段は身近なシュークリームを、ひとくちで楽しめる特別な“デセール”に昇華。ジャンドゥーヤや塩キャラメルなどこだわりのフレーバーで、この冬だけの贅沢なスイーツ体験をお楽しみいただけます♪

デセール・シューのコンセプト



デセール・シューは「シューに夢中。」をテーマに、日常のシュークリームを特別な一皿にドレスアップ。フランス料理のコースを締めくくるデザートのように、ひとくちで幸福感を味わえます。

ビアードパパの長年の経験と技術を生かし、シュークリームの新しい可能性に挑戦したブランドです。

注目フレーバーラインナップ



シューもっち



クラッシュナッツトッピングのクッキーシューにジャンドゥーヤとおもち入り。手のひらサイズのデセールで、優しい食感と濃厚な口どけを楽しめます。

3個入760円/6個入1,440円/9個入2,160円（税込）。

パヴェ・ド・シュー



カマルグ産塩使用の塩キャラメルとアーモンドをトッピング。香ばしさと驚きのくちどけが魅力です。

5個入825円/8個入1,360円/16個入2,720円（税込）。

ムームーシュー



ミルク感たっぷりのクリームをもっちりシュー生地で包み込み、雲のような食感。

3個入1,080円（税込）。

ポップアップストア詳細情報



この冬限定、日常を忘れる贅沢なシュー体験をぜひ♡

【店舗名】Dessert Choux(デセール・シュー)

【期間】2025年12月26日～2026年1月4日

【場所】エキュート上野イベントスペース嬉々(きき)

【営業時間】12/26 9:00～22:00、12/27～30 8:00～21:00、12/31 8:00～20:30、1/1～4 9:00～20:00

冬に楽しむ特別な一口



デセール・シューのポップアップは、普段のシュークリームを超えた特別な味わいを提供。ジャンドゥーヤや塩キャラメルなどの個性豊かなフレーバーが、あなたの冬のスイーツタイムを彩ります。

このひとくちで心がときめき、日常の喧騒を忘れる体験を♡ぜひ期間中に足を運んで、ビアードパパの新しいシュー世界を楽しんでください。