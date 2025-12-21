◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節 神戸28―23三重（2025年12月21日 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場）

ラグビーリーグワンの神戸は21日、敵地で三重を28―23で破り、今季初勝利を挙げた。日本代表WTB植田和磨（23）が開幕戦の東京ベイ戦（13日）に続いて先発に名を連ね、2試合連続のトライで勝利に貢献した。

開幕戦は1トライをマークしたもののチームは28―33で惜敗。仕切り直しの一戦に燃えたのがWTB植田だ。6点劣勢の前半23分に反撃のトライ。チームを加速させた。

アーリーエントリーされた24―25年シーズンは4月12日の浦安戦で初出場。同26日の相模原戦以降はプレーオフも含めて全試合で先発した。実質的な1年目のシーズン。得意のハイボールキャッチに加え、キレのある走りでフィニッシャーとしての役割を全うしている。

昨季終盤の活躍が日本代表のエディー・ジョーンズHCの目にとまり、今夏にジャパンへ初招集された。11月のウェールズ戦で途中起用され、初キャップを獲得。続くジョージア戦で先発フル出場を果たした。得た経験は大きい。

「まだまだ日本を代表する選手にふさわしいとは思えないので、自分が代表に選ばれていること、実力を証明するのはこのシーズンしかないと思う。神戸でどれだけトライをとり、自分らしさを出していけるか。代表に選ばれる必要があるんだぞと証明できるようなシーズンにしたいなと思います」

そう決意を示して臨んだ今シーズン。次節は27日にホームでトヨタと激突する。開幕から2試合連続トライをマークするなど輝きを増す23歳のフィニッシャーが神戸を初Vへ押し上げる。

◇植田 和磨（うえだ・かずま）2002年（平14）12月4日生まれ、兵庫県出身の23歳。4歳から明石ジュニアRCで競技を始める。報徳学園を経て近大に入学し、1年時に関西大学Aリーグでトライ王に。24年パリ五輪には7人制日本代表で唯一の学生選手として出場した。今春からリーグワン神戸に加入。日本代表キャップ2。身長1メートル77、86キロ。WTB。