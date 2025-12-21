三井住友トラストグループ（ＴＧ）は、高倉透社長（６３）の後任として、傘下の三井住友信託銀行の大山一也社長（６０）を充てる人事を固めた。

三井住友信託銀の新社長は、米山学朋専務執行役員（５７）を昇格させる。

就任はいずれも来春の予定で、高倉氏は三井住友ＴＧ会長に就く方向だ。高倉氏と大山氏がそれぞれＴＧと信託銀のトップに就いて５年となるため、両社ともに世代交代を図る。

大山氏は２０２１年に金融界でいち早く政策保有株をゼロにする方針を打ち出したほか、昨年に発覚した行員のインサイダー取引事件を受けて、危機管理対応を担った。米山氏はＴＧのデジタル担当役員を兼務しており、ＩＴ分野の知見が深いとされている。

三井住友ＴＧは、住友信託銀と中央三井トラスト・ホールディングスをルーツとする。米山氏は住友信託出身で、２代連続で住友信託出身者がＴＧと信託銀の両トップに就く方向だ。

◆三井住友トラストグループ

大山一也氏（おおやま・かずや）氏 ８８年京大法卒、住友信託銀行（現三井住友信託銀行）入行、２１年４月から三井住友信託銀行社長。京都府出身。

◆三井住友信託銀行

米山学朋氏（よねやま・まなとも）氏 ９１年慶大経卒、住友信託銀行（現三井住友信託銀行）入行、２１年４月から取締役。東京都出身。