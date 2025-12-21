3人組バンド、Mrs．GERRN APPLEの大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が、20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ 1時間スペシャル」（土曜午後11時）に出演。おそろいのセーターでクリスマスパーティーをする様子を公開した。

ドイツ・ローテンブルクのクリスマスマーケットを並んで歩いた3人。大森が「毎年なんだかんだずっと祝ってますね」と切り出し、藤澤が「クリスマスパーティーをしてるね」と続けた。そして大森が「プレゼント交換を毎年してますね」と明かした。

3人は色違いのおそろいのセーターに着替え、クリスマスパーティーを開催。大森は「いつもやってるクリスマスパーティーをさ、カメラの前でやるなんて思ったことあります？ 俺、今になって分かんないけど恥ずかしくなってる」と打ち明けた。藤澤は「ちょっと分かる。（結成）12年、当たり前のように毎年やってきてるからさ」と続けた。すると若井は「俺は恥ずかしくないけどね」と言い、3人で笑い合った。

そしてクリスマスマーケットでそれぞれが選んだプレゼントを交換。仲のいい様子が公開された。