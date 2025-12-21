元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（46）が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。静岡県伊東市長だった田久保真紀氏に対して強烈な“ライバル心”をのぞかせる一幕があった。

MC爆笑問題田中裕二から「太蔵くん、今年2025年は密会問題の前橋市の市長さんとかいろいろお騒がせ市長さんとか多かったですけれども、どうですか、この議会解散権みたいなことは」と問われて杉村氏は「いろいろありますけど、僕なんかは選挙出るときには経歴出すんですよね。そのときにたとえばマイナンバーとかでね、どこどこの大学を卒業したとか、資格はこういうのを持ってるとかちゃんと管理できたら、そこはデジタル化できたらいいんじゃないかな、と」と話した。

さらに「ただ、そんなことより、なんか田久保さん、強力なライバルになる気がしますね〜。なんでこんな年末にドキドキしなきゃいけない（のか）」と戦々恐々としていた。太田光は田久保氏について「なんか“サンジャポ臭”がすごいする人ですからね」と語った。

というのもこの日の番組では、収録済みの12月30日の特番で田久保氏が出演することを宣伝。田中がこの日、田久保氏が落選確定直後、同番組だけの電話取材に応じ、そのコメントを報じたことについて「壮大な番宣だったとはね」と話した。