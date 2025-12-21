【現夫クリスマスプレゼント昔話】ドジっ子彼、リボンはあるんかい【第5話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、ドジっ子な彼（現夫）が巻き起こしたエピソードです。
待ち合わせ場所へ行くと、青ざめた表情で立ち尽くす彼。手に持っている巨大なリボンに違和感を覚えつつ、冷静に「どうしたの？」と聞く彼女。
彼「渡すはずだったプレゼント……家に忘れた……」
今にも泣き出しそうな勢いで事情を説明する彼。まあ、忘れたものは仕方がありません。それより、その手に持っている巨大なリボンは何なの？
彼「何もないのもあれかなって……なのでオレに（リボンを）つけます！」
ああ、「プレゼントは、わ・た・し（はあと）」ってアレですよ、アレ！
彼女「では、いただきます」
ひと笑いしたあと、遠慮なく彼をいただくことにした彼女。かっこいい〜っ。はい、ごちそうさまでした、解散っ！
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
