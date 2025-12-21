ソフトバンクの上沢直之投手（31）が21日、移籍2年目の来季をキャリアハイのシーズンにすることを宣言した。今季は自己最多タイの12勝をマークしたが、福岡市内の商業施設でのトークショーで「今年の成績は全て超えたい」と力を込めた。

トークショーでは和やかな雰囲気の中、日本一に輝いた今季の戦いを振り返り、優勝旅行の思い出なども披露した。ファンに来季15勝を期待されると「もちろん目指したい数字」と力強く応えた。

ハワイ優勝旅行から帰国後も多忙を過ごし、クリスマスイブにもトークショーへ出演予定。ただ、その視線は既に来季を見据えている。「イベントが全て終わったら、野球だけをできる環境になる。そうなったら本当に野球だけの生活になる」。既にトレーニングもイベント出演などと並行して行っている。

年明けは例年と同様に宮古島で自主トレを行う予定だ。「（来季は）本当に変わったところを見せられたらいい」。今季は2桁勝利カルテットの一角としてリーグ優勝と日本一に貢献したが、加入2年目の来季もさらに成長した姿を見せる。