【今週の運勢】12月22日（月）〜12月28日（日）の運勢第1位は山羊座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 12月22日（月）〜12月28日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★山羊座

運勢第1位！ 今週のテーマは「自分の原点を整え直す」です。外の出来事より、心と身体が発する小さなサインに注目すると、本当に必要なことが自然に浮かび上がります。無理に動かず、生活の基礎を静かに整えると運気が安定。朝の支度を丁寧にする、深呼吸を習慣にする、情報を減らすなど、基本に立ち返るほど、自分軸がしっかりしていきます。

第2位★射手座

運勢第2位！ 今週のテーマは「こうありたいを可視化する」です。心の中にある「こうでありたい」という根源的なイメージに光が当たり、生活の基準やお金の扱い方、自分の価値の感じ方がゆっくりと再構築されていきます。具体的にどうしたら理想に近い状態になれるか、書き出してみて。

第3位★双子座

運勢第3位！ 今週のテーマは 「深い基盤を整えることで、表面の迷いが消える」 です。これまで気づかなかった「無意識のクセ」や「身体の根本的な疲れ」に光が当たり、生活の土台を組み替える動きが起こりそう。誰かとの会話や専門的なアドバイスが、心身の状態を客観的に見つめるきっかけに。

第4位★蠍座

今週のテーマは「思考のベースを丁寧に整える」です。心がざわつく原因を外側に探すのではなく、自分の内側を調律していくイメージです。情報を詰め込むより、頭の整理を優先すると意外なほど気持ちが落ち着く流れ。特に十年前の出来事を客観的に見れるようになっているはず。昔の後悔をどのように昇華させるか、吟味してみて。

第5位★水瓶座

今週のテーマは「心の奥の静けさを整える」です。外に向かう勢いを少し弱め、深呼吸するように自分の内側を調律すると、気づかなかった「本当の望み」がゆっくりと顔を出します。疲れやすかった原因や、なんとなく落ち着かなかった理由が、すっと腑に落ちていくタイミング。考えすぎず、静かな時間をつくるほど運気が整います。

第6位★牡牛座

今週のテーマは 「身体の骨格を理解し、生活の軸を再構築する」です。あなたの中で「何を基礎に生きていくか」 が再定義されるタイミング。今までなんとなく見過ごしていたことにも、曖昧さが消えていく暗示。肉体を整えることで心まで安定する流れです。

第7位★天秤座

今週のテーマは「内側の土台を静かに整える」です。自分の心と生活の「基礎部分」を丁寧にメンテナンスすると、自然に運気が整っていきます。部屋の一角を整える、朝にジャーナリングする、睡眠の質を高めるなど、小さな変化ほど効果大◎。安心のベースが固まることで考え方が落ち着き、判断がブレにくくなります。

第8位★魚座

今週のテーマは「内側を整えて、未来の動きに備える」です。今のあなたに必要なのは、心と生活の基盤を静かに整えること。考えが散らかっていた人は、ひとつの方向へ自然にまとまり、迷いが減っていきます。深呼吸を意識する、情報を減らす、部屋の一角を整えるなど、自分の身体と対話しながら小さな調整を心がけてみて。心に大きな余白を生みます。

第9位★蟹座

あなたの内側の「土台」を見つめ直す動きが強まります。特に、信頼できる人との対話が、心身のクセや日常のパターンを客観的に照らし出してくれそう。「メタ認知」が起こりやすく、「自分をどう扱えば安定するのか」が見えてきます。生活の小さなルーティンを立て直すことが、未来の選択の精度を上げるカギに。

第10位★乙女座

今週のテーマは「日常の基盤を静かに整え直す」です。落ち着いた集中力が働き、生活リズム・心身のコンディション・作業環境を見直すほど、未来の選択がブレなくなります。選択肢を狭めることで、安定を作り出すことがポイント。朝の手順を固定する、寝る前のルーティンを作る、やることをひとつに絞るなど、小さな秩序が大きな安心につながります。

第11位★獅子座

今週のテーマは 「生活の基盤を整えて、静かに人生の方向性を立て直す」 です。表面的な忙しさではなく、身体や心の「深い部分の土台」を見直す動きが強まります。特に、食事・睡眠・呼吸・姿勢のような、基本的な生活習慣を少し整えるだけで、心の揺れが驚くほど減る暗示。

第12位★牡羊座

今週のテーマは「自己評価を社会的な力へ昇華する」です。「新たなステージに立つ意志」が強まり、あなたの中で眠っていた自信が静かに再起動します。「自分はもっとできる」という感覚が、外側の評価や役割と自然に結びつき、今後のキャリアの軌道が上向きに整っていく流れ。

