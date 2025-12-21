桃井かおり、センス光るハンドメイド指輪を披露「素敵です」「流石桃井さん」「Kaoriブランドつくりませんか」
俳優の桃井かおりが19日、自身のインスタグラムを更新。センスが光る手作りのアクセサリーを披露した。
【写真】「流石桃井さん」桃井かおりが披露したセンス光る“蜂モチーフ”の指輪
桃井は「最近アクセサリーの整理とともに、1日1個1時間だけ工作（カスタマイズ）してる我〜」「これLondonの蚤の市で見つけた蜂のボタンなんだが、指輪にしたら結構使い勝手良し！なんかざっくりしたセーターに如何すかね？」とつづり、制作したという指輪の写真を2枚アップ。シルバーの蜂のモチーフが付いたグラデーションのかかったボタンに、透明の石でできた指輪本体がマッチした、美しい仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「ボタン？台の石と色味があっててお着物にもすてき！」「流石桃井さん。リングがシルバーでなく瑪瑙ですか。美大出身だもんね」「かおりさま めちゃくちゃ素敵 Kaoriブランドつくりませんか」「素敵です」「センス良すぎ」などのコメントが寄せられている。
