¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡µÁÊì¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤È¤ª¤»¤Á½àÈ÷¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤ËÃé¹ð¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥â¥á¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó¤·¤¿¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î½÷Í¥¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤Ë²Ç¸ÈÌäÂê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£±£°Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¼Ç´å¤ÎºÊ¡¦»°ÅÄ´²»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¡£Ç½Ûê¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤»¤Á¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö²Ç¤¤¤Ç¤«¤é£³£´Ç¯¡£¤ª¤»¤ÁÍÑ¤Î¥¿¥ó¡£²æ¤¬²È¤ÎÀ®¶ð²°¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï·ç¤«¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ìÉÊ¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤ª²Ç¤Á¤ã¤ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤ÆÆÈ¤ê¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²æ¤¬²È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤ß¤¿°¦Ì¤¤Á¤ã¤ó¤¬²Ö²Ç½¤¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ø»ä¤â¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÍè¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ç½Ûê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿¾å¾Â¤Ï¡ÖÆù²°¤µ¤ó¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¥ì¥¤¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤«¡¢¤³¤ì¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡¢¤³¤Î²Ç¤µ¤ó¡£°ì½ï¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ï¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥â¥á¤ó¤Í¤ó¡ª¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¿¥ó¤Ã¤Æ¡ª¡¡Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÀÚ¤ë¤Î¡£¡ØµîÇ¯¤Î¤Ï¤³¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ»°ÅÄ´²»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ì¿¿¸«¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø¥º¥¿¥º¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ï¡Ä¡Ù¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÑÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤«¤é¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡¢»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¨¤¨¿Í¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤¬»°ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ù¥í¤ò°ì½ï¤Ë¤ÏÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Î¤è¡£²¿¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡£¹õÆ¦¤ÇÀï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡£ÀäÂÐ¸È¤¬¾¡¤Ä¤Í¤ó¡£¡Ø¤·¤ï¤·¤ï¤Î¸Ç¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤è¤ó¤Í¤ó¡£²¿¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡¤·¤ï¤Ê¤·¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø»ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î·ù¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ìÉé¤±¤óµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤ï¤·¤ï¤Î¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¸Ç¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤ä¤Í¤ó¤Æ¡£¥í¥¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤â¤á¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¡×¤È·Ð¸³¤ò¸µ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¥Ù¥í¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Í¤ó¡£¡Ø»ä¡¢¥º¥¿¥º¥¿¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡Ù¤È¤«¸À¤¤½Ð¤¹¤Í¤ó¡£¸È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤ï¤¹¤Í¤ó¡£¤¢¤ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÇ½Ûê¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¤Ã¤¿¤é¤¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥â¥á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¥â¥á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£½ÐÍè¤¿¤â¤Î¤ò¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤È¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£