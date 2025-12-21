フリーアナウンサーの淡輪ゆきさん（33）が2025年12月15日、自身のインスタグラムを更新。韓国を訪れたことを報告し、近影を披露した。淡輪さんの夫は、今シーズン2000安打を達成して名球会入りした、東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村栄斗選手（35）。

「韓国恐るべしです」

淡輪さんは、「これは...いったいどちら様なんでしょう（笑）」と切り出し、仕事のため韓国に訪問したことを報告した。

続けて「韓国恐るべしです」とおどけつつ、「撮影の際のヘアメイク技術が凄すぎて思わず写真たくさん撮ってしまいました...我ながら別人です。とりあえずメイクさんに薦められたアイテムは全て買わせて頂きました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いキャミソールを着用。凛とした表情の横顔のアップショットを公開。2枚目では、髪をおろしたショットを披露していた。

この投稿には、「メッチャ可愛い」「綺麗すぎて惚れ惚れしちゃいます」「より美しくなられております」「かわいいいぃ」「これからもお二人を応援していきます」といったコメントが寄せられていた。