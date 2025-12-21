明日22日は、1年で最も昼の長さが短くなる「冬至」です。日本海側を中心に朝は雨や雪の降る所がありますが、日中は次第にやむ見込みです。太平洋側は、朝から晴れる所が多いものの、関東から東海は明け方までにわか雨にご注意ください。日中の最高気温は今日21日より低くなり、この時季らしい寒さが戻る所が多いでしょう。

明日22日朝 日本海側を中心に雨や雪

地上付近で雪が降る目安となる上空1500メートル付近で氷点下6℃以下の寒気が、明日22日の朝は北陸付近まで南下するため、北海道から東北の日本海側や北陸では雪となる所があるでしょう。近畿の日本海側や山陰は寒気の影響で雨が降る見込みです。一方、北海道から本州の太平洋側、四国、九州では朝から晴れる所が多いですが、関東は明け方までにわか雨の所があるでしょう。なお、伊豆諸島では明日22日明け方にかけて断続的に雨が降って大雨となる恐れがあります。土砂災害に注意・警戒してください。





明日22日朝の最低気温は、東京都心で9℃、名古屋と大阪で7℃の予想で、平年より高いものの今朝よりは低くなる所が多い見込みです。寒気が流れ込む北海道は、各地で氷点下の冷え込みとなるでしょう。

明日22日の日中 太平洋側は晴れ 日本海側は雲の多い天気続く

明日22日の日中は、次第に高気圧に覆われるでしょう。日本海側の雪や雨は徐々にやむものの、雲の多い状態は続く見込みです。太平洋側は、引き続き晴れる所が多く、空気の乾燥が進むでしょう。



北海道では、明日22日は日中の最高気温が0℃を超えない真冬日予想の所が多く、札幌は最高気温でも氷点下1℃の見込みです。0℃以上になるのは釧路など太平洋側の沿岸部に限られるでしょう。本州から四国、九州では、季節外れの暖かさが収まって、この時季らしい寒さに戻る所が多い見込みです。最高気温は、東京都心と大阪は11℃、名古屋13℃、福岡14℃の予想です。ここ数日よりは日中の気温が大幅に低くなるため、服装選びの際はお気をつけください。