◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、１番人気で坂井瑠星騎手騎乗のアドマイヤクワッズ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、直線外から追い込んだが３着に終わった。

同馬は、１０月の東京でデビュー。メンバー最速となる上がり３ハロン３３秒３の末脚を繰り出し、単勝１番人気に応え快勝した。前走デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２も、１番人気で出走し１分３３秒１の２歳コースレコードで勝利。カヴァレリッツォとの激しい一騎打ちを、非凡な勝負根性を発揮し制していた。今回は同馬にリベンジを許した結果となった。

厩舎の先輩で、冠名も同じアドマイヤマーズは、１８年にこのレースを勝ち、通算で国内外のマイルＧ１を３勝。同じくドウデュースは日本ダービーや有馬記念などＧ１・４勝した。アドマイヤクワッズは敗れてしまったが、偉大な名馬に近づくため、来年は巻き返してみせる。

勝ったのは２番人気のカヴァレリッツォ（Ｃデムーロ騎手）で、勝ちタイムは１分３３秒２。２着は５番人気のダイヤモンドノット（Ｃルメール騎手）だった。

坂井瑠星騎手（アドマイヤクワッズ＝３着）「勝ち馬を見ながら、道中の雰囲気は良かったです。４コーナーで内から想像以上に出られて、そこで脚を使ったぶん、最後の脚が鈍りました。良馬場ならもっと切れていたと思います」

松山弘平騎手（エコロアルバ＝４着）「すごくいい馬です。スタートは良かったし、いい反応をしてくれましたが、ポジション取りの差で負けてしまいました」

津村明秀騎手（リアライズシリウス＝５着）「ゲート入れに手こずりましたが、ゲートの中は許容範囲でした。３、４コーナーでなかなかハミをとれない感じで、右回りが走れないのか、まだ体を持て余しているのか…。それでも５着ですからね」

西村淳也騎手（グッドピース＝６着）「ロスなく走れました。道中エキサイトするところがありましたが、前に壁をつくったらおさまりました。また来年頑張ってほしいです」

北村友一騎手（ホワイトオーキッド＝７着）「Ｇ１の舞台でも落ち着いていて、どっしりした馬だなと思いました。大きい舞台を経験して、強くなってくれればと思います」

フローレン・ジェルー騎手（タガノアラリア＝８着）「クリストフ（・ルメール騎手）の後ろのいい位置で運べましたが、もう少し距離が短い方が良かったですね。でも、よく走ってくれました」

岩田康誠騎手（ストームサンダー＝９着）「現状でよく頑張っています。（手応えが）グッとくるところもありました。３歳になって、成長であったり、だんだんと中身が詰まってきたら、もっと走ると思います」

藤岡佑介騎手（コスモレッド＝１０着）「追走に忙しかったです。自己条件なら頑張れると思います」

川田将雅騎手（コルテオソレイユ＝１１着）「馬にとっても、厩舎にとっても、いいトライだったと思います」

岩田望来騎手（カクウチ＝１２着）「センスがいいですね。決して悪い馬ではないので、ちょっとずつ力をつけていけば」

吉村誠之助騎手（レッドリガーレ＝１３着）「まだこれから先かなという感じの馬ですね。馬場は気にしていませんでしたし、ブリンカーも悪くなかったと思います」

三浦皇成騎手（スペルーチェ＝１４着）「ゲートはいつも通りぐらいに出てくれて、何とかそこでリズム良くという感じでしたが、こういう馬場を気にしていました。トモ（後肢）をとられるような感じで、うまく最後まで気持ちに乗って走り切れなかったです」