12月7日のバレンシアマラソン（スペイン）で、大迫傑（リーニン）が自身3度目となる日本記録更新を果たした。そのニュースはすぐ日本に届けられ、スポーツファンを驚かせた。驚かせたと書いたのは、しばらく大迫の名前はニュースになる機会がなく、今年2月の東京マラソンを直前になって辞退してから、忘れられた存在になりかけていた。熱心なファンはともかく、一般的にはそのような印象だと思うからだ。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】

バレンシアは最高のマラソン大会

配信動画で、バレンシアでの大迫の走りを見ることができる。スタートから大迫は淡々とした表情で先頭集団をキープし、1km3分を切るペースで走り続けた。5kmごとの公式ラップタイムはすべて14分台、前半は1時間2分41秒。それでもなお日本記録を更新するには、後半を前半より速いペースで走る必要があった。大迫は、縦に長い6人の集団で粘り、終盤は上位3選手にスパートを許したもののペースは維持して残り数百メートルを迎えた。

最後の直線、ノースリーブシャツの胸のファスナーを開け、懸命にラストスパートを続ける大迫の表情は苦しそうだが、足取り、腕の振りは力強い。このレースに向けた練習と準備の成果を証明する速いピッチでゴールを駆け抜けた。

日本記録更新ができるかもしれない、できないかもしれない、微妙なタイムとの闘いを大迫は制した。フィニッシュは4位。タイムは2時間4分55秒。自身初の4分台。そして、2021年に鈴木健吾に奪われた日本記録を1秒上回って、4年ぶりに日本記録保持者の称号を奪い返した。

このレースで大迫が日本記録更新を狙っていたのは明らかだ。バレンシアマラソンに照準を定めたのがそれを物語っている。同レースは近年、好記録の出しやすいスピードマラソンとして人気を高めている。世界のマラソン・ランキングを見ても、上位10傑のうち4人がバレンシアで自己記録をマークしている。20傑に広げるとさらに4人、計8人になる。

『大会会長でレースディレクターのパコ・ボラオさんに「なぜバレンシアはこれほど好記録がでるのか」を取材すると、次のように答えてくれました。

「コースはフラットで、年中温暖なバレンシアは12月でも寒すぎず、気候もマラソンに適しています。だから皆が自己ベストを出すためにバレンシアにやってくるんです。（中略）ランナーにとって自己ベストは“アイデンティティ”です。4時間32分の人は4時間30分切りを、3時間15分の人はサブスリーを、どんなレベルのランナーも自己ベストを更新したいと願っています。バレンシアマラソンはそんな全てのランナーにとって最高のマラソンだと自負しています」』

世界陸上の結果が与えた希望

大迫は正式に2028年ロサンゼルス五輪のマラソン代表候補に名乗りを上げる形になった。このレースも、マラソン日本代表を決めるMGCのポイント対象レースになっているからだ。

大迫は現在34歳、28年夏は37歳で迎える。これから約2年半、我々は「37歳で五輪マラソンのメダル獲得を目指す大迫傑の挑戦」を見せてもらえる。

第三者から見ればその「年齢」こそが最大の課題のように感じるだろう。だが大迫にすれば、「できる」と感じるから挑戦しているのであって、本人が直面する難問はもっと他にあるのではないか。

年齢について、先に楽観的なデータを紹介しよう。世界記録ランキングの2位キプチョゲ（ケニア）2時間1分9秒、3位ベケレ(エチオピア)2時間1分41秒はいずれも彼らが37歳の時にマークした記録だ。1984年のロサンゼルス五輪、真夏（8月）に行われた男子マラソンで並みいる優勝候補を退けて金メダルに輝いたのも、37歳のカルロス・ロペス（ポルトガル）だった。37歳は日本人のイメージではアスリートとして峠を越えた印象があるけれど、世界に目を向ければ決してそうとは言い切れないのだ。

むしろ、大迫自身がいまもそして若い頃もずっと闘い続けているのは、「日本人であること」「日本という社会環境と陸上界の常識」の方ではないだろうか。

大迫が、雑誌「Number」のインタビューで、今夏の東京世界陸上の結果を気にしている様子が興味深い。これまで1500メートル、5000メートル、1万メートルといえば、アフリカ勢の独壇場だった。ところが、東京世界陸上でケニア、エチオピアの選手は金メダルをひとつも獲れなかった。白人選手が5つのメダルを獲得した。さらに10月のシカゴ・マラソンではコナー・マンツ（アメリカ）が2時間4分43秒で走ったことに大迫は注目している。

ライバルがアフリカ勢だけではなくなったこと、同時にアフリカ系でない選手でもトレーニングによってタイムの短縮が可能だという実例は、大迫に希望を与えたに違いない。

リーニンは年商6000億円を超える大企業

大迫は、早稲田大学時代に箱根駅伝で2年連続区間賞。1万メートルで学生記録、ハーフマラソンでジュニア記録を作るなど長距離の星と期待され、日清食品グループと所属契約を交わした。同時にナイキ・オレゴン・プロジェクトにも籍を置く異例の形だった。入社1年目の2015年、ニューイヤー駅伝でも区間賞を獲得したが、わずか1年で日清食品グループを離れ、ナイキとの専属契約の道を選んだ。日本にいれば、駅伝主体の競技ビジョンにならざるをえない。大迫はマラソンに主体を置く競技人生を選んだのだ。当時日本の陸上長距離界ではそれだけで衝撃的な選択だった。しかし、大迫は自らの選択が正しかったことをその後のマラソン人生で証明している。

2021年8月、一年延期された東京2020の男子マラソンで6位入賞を果たすと、引退を発表。しかし、2022年2月に現役復帰を表明し、パリ五輪の代表になった。パリでは先頭から後れ、13位と悔しい結果に終わった。そして、いまを迎えているわけだ。

大迫は、日本という風土で、社会で、マラソンの才能を持って生まれた。その自分が、どれほどの高みに到達できるのか。前例の少ないプロフェッショナルのマラソンランナーがどんな人生のゴールに到達できるのか。そこを見据えているのではないだろうか。

今回のニュースで、もうひとつファンを驚かせたことがある。それは大迫が選んだシューズであり、所属先の名前だ。大迫が履いていたのは、多くの一般ファンはどこのメーカーかわからないだろう、珍しいラインのマラソンシューズだった。所属先は「リーニン」とあった。すでに10月の東京レガシーハーフマラソンから大迫はリーニンに所属を変更しているが、多くの人が認識したのは今回だろう。

昭和のスポーツファンなら、李寧（りねい）の名を覚えている人も少なくないはずだ。84年のロス五輪、男子体操で、具志堅幸司、森末慎二らと金メダルを争った中国のエース。李寧は3個の金メダルを獲得し、「体操王子」と呼ばれ、国民的英雄となった。北京五輪で聖火の最終走者も務めている。その李寧が引退後に立ちあげたのが総合スポーツメーカー、英語読みでリーニンだ。いまや年商6000億円を超える大企業。

バドミントンなど、他種目で馴染みのあるファンもいるだろうが、マラソンでの実績はまだこれからだ。今年の東京マラソンで「リーニンのシューズを履いて走り、レース後に感想を発信してくれる選手には使用シューズを提供します」という独自のプロモーションを行い、マラソン愛好者の間では話題になった。数年前からシューズに参入したリーニンは、東京2020の男子1万メートル金メダリスト、セレモン・バレガも着用している。

大迫は、雑誌「Number」のインタビューに答えて、リーニンから熱心なアプローチがあったこと、ナイキでは自分はあくまで日本地域に限定したアイコンだが、リーニンでは世界マーケットで期待される選手でありえる、その可能性を感じていると話している。

これからの数年間で、彼は何者になるのか。大迫傑の新しい挑戦が、バレンシアから始まった。

