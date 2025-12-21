RX680 ブラック

　「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

2位　GXT720 ブラック

GXT720-BLACK（GXTRACE）

3位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

5位　Pro-X V2 オレンジ

AKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）

6位　Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition

RZ38-05310400-R3UA（Razer）

7位　Pro-X V2 ホワイト

AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

8位　極坐 V2 グレイ

AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）

9位　Pro-X V2 ブルー

AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）

10位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal

CF-9010057-WW（Corsair）

10位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ

AKR-TSUBASA/HONDA/HIGH（AKRacing）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。