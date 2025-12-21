「とんでもねぇよ」「鹿島の未来は明るい！」ユースが史上初の“三冠”達成！ 神戸U-18にPK戦勝ち「アントラーズの年だった」の声
偉業を成し遂げた。
今季の「日本クラブユースサッカー選手権（U-18）」「Jリーグユース選手権」を制している鹿島ユースは12月21日、U-18プレミアリーグ2025ファイナルで神戸U-18と対戦。１−１で迎えたPK戦を３−２で競り勝ち、10年ぶり３回目の優勝を果たした。
育成年代史上初となる“三冠”を達成した鹿島ユース。鹿島アントラーズアカデミーの公式SNSでも伝えられると、以下のような声があがった。
「強い！おめでとう」
「すばらしい以外の言葉ないですな！」
「ユース強すぎ！」
「とんでもねぇよ鹿島アントラーズ」
「三冠おめでとう！鹿島が益々強くなる！」
「トップチームもタイトル取ったし、良い年や〜」
「今年はマジで茨城の年！」
「結局2025年のサッカー界は鹿島アントラーズの年だったわね」
「ユース３冠エグい！おめでとう 今年は鹿島の年や！」
「トップチームも優勝したし、強い鹿島が戻ってきてるぞー！」
「鹿島の未来は明るい！」
９年ぶり９度目のJ１優勝を飾ったトップチームに続き、若きアントラーズ戦士も栄冠を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
