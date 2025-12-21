日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが更新され、妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、市原匠悟のオフショットが公開された。

■妻夫木聡・目黒蓮・松本若菜・市原匠悟が肩を寄せ合う和やかショット

「ジャパンカップ！！ ファミリーも一緒に」というコメントとともに投稿された写真には、“ロイヤルファミリー”として登場する馬の隣で、キャスト陣が肩を寄せ合う和やかな一幕が収められている。

メガネをかけ、ダークトーンのスーツに身を包んだ目黒は、長身ならではのバランスの良さが際立つ。ボードを手に笑顔で片足を前に出す姿は、肩の力が抜けた自然体ながらも、目を引く存在感を放っている。

妻夫木は目黒の肩を組み、力強くガッツポーズ、松本は両手のこぶしを握って馬を表現したようなポーズ、そして市原はヘルメットを手にピースをきめている。

明るい表情が並び、チームの結束力も伝わるオフショットに、SNSでは「最＆高」「めめの肩に添えられる妻夫木くんの手が嬉しいなぁ」「若菜さんかわいい」「みんないい顔」「この写真だけでも感動がよみがえる」「お馬さんより背が高い目黒くん」「胸熱」「ぶきめめForever」といった声が続々と寄せられている。

