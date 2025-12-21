静かに、スマートに、いつでもしっかり冷やす。省エネコンパクト仕様【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
小さくても頼れる一台。省エネ130パーセントでしっかり節電できる【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場！
ハイセンスの冷蔵庫は、省エネ基準達成率130パーセントの高効率設計で、電力消費を抑えながらしっかり冷却。環境にも家計にも優しい冷蔵庫。
静音設計により、運転音は約25デシベル。生活空間に置いても気にならないほど静かで、書斎や寝室にも自然に馴染む。
幅445×奥行470×高さ500ミリメートルのスリム設計で、限られたスペースにもすっきり収まる。コンパクトながら収納力に優れ、冷凍ストックや飲料の保管など、日々の食生活を賢くサポートする。
シンプルでスタイリッシュな外観は、インテリアにも調和しやすく、機能性と美しさを両立。サブ冷蔵庫としても、ひとり暮らしのメイン冷蔵庫としても活躍する一台。
