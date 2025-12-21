妻が不倫をしている…!?自分の浮気を棚に上げエリート夫が暴走！嫁の行動に狂乱する義母にも戦慄【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、これまでに8巻が発行されている「どちらかの家庭が崩壊する漫画」を紹介。本作の制作秘話について、作者の横山さんに話を聞いた。
エリート会社員のシュウ、妻のユイ、娘のリエからなる薬師寺家は、表向きは裕福で円満な家庭に見える。しかし、シュウの浮気疑惑や義母との同居を独断で決めたことにユイは耐えきれず、家を出てしまう。さらにシュウは、ユイが友人マリンの夫であるゴンと不倫をしていると誤解し、感情を抑えきれず暴力に及んでしまい…!?自分の思い通りに歩んできたシュウの人生は、次第に綻びを見せていく。それに呼応するかのように、母・聡子の狂気を帯びた振る舞いも、ますます激しさを増していく。
そんな本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」には、新たなキャラクター「ケント」も登場し、物語のなかで重要な役割を担っていく。ケントは、作者の横山了一さんのブログ「横山家のマンガ。」で連載されていた「チンピラ、三つ子の父になる」に登場していたキャラクターで、同作とは別作品ながら、読者にはおなじみの存在だ。
ケントの起用について、横山さんは「ケントはもともとネットに載せていたシリーズに出演していたキャラクターで、性格がすでに固まっていました。一番力になってくれそうなので出してみた感じですね」と教えてくれた。また、「ケントには相棒の『オッくん』というキャラがいるのですが、顔がちょっとシュウに似ていて読者が混乱するのでほとんど出していません(笑)」と制作秘話を語った。
番外編や続編の予定については、「インディーズのほうで聡子のその後などは描いていますが、正式な続編は描いていないですね。やるならじっくり考えてからかな…と思っています」と話す。
シュウは果たしてユイを取り戻すことができるのか…!?最初から読んでみて、その行方を見守ってほしい。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
