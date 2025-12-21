今年の秋古馬３冠初戦の天皇賞・秋は関東馬マスカレードボールが優勝。ジャパンＣはフランスからの遠征馬カランダガンが１８年にアーモンドアイが記録した２分２０秒６の世界レコードを０秒３更新。２０年ぶりに外国馬Ｖを飾った。マスカレードボールは２着に敗れたが、欧州年度代表馬と互角に渡り合い、ダービー馬クロワデュノールも勝ち馬から０秒６差の４着に力走。日本馬の勝利とはならなかったが、３歳世代のレベルの高さを目の当たりにした。その３歳２頭はグランプリをパスして、来季に備えて放牧へ。しっかり英気を養い復帰戦を心待ちにしたい。今年の有馬記念はハイレベル世代の３歳中心に組み立てたい。結論は枠の決定後だが、皐月賞馬ミュージアムマイルに◎を託したい。舞台となる芝２５００メートルはコーナー６回のトリッキーなコース形態。コース適性の高さが大きなアドバンテージになる。中山は３戦して皐月賞、セントライト記念の重賞２勝。敗れた一戦も休み明けだった弥生賞ディープインパクト記念４着だから悲観する内容ではなかった。引き続きＣ・デムーロとコンビ継続で年末の中山を沸かす。（新谷 尚太）