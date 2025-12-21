【中村鶴松の鶴明times】歌舞伎の世界を描いて大ヒットした映画「国宝」（監督李相日）の主人公の喜久雄さながらに“部屋子”からスターダムに駆け上がろうとする俳優がいる。中村鶴松（30）だ。一般家庭で生まれ、十八代目中村勘三郎さんの元で修業する部屋子となり、歌舞伎俳優の人生を歩み始めた。来年2月からは、ついに初代中村舞鶴を襲名し、幹部に昇進する。

第8回では「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」での浅野和之との共演を振り返る。同演目は先月の「吉例顔見世大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）夜の部で演じられたもので、鶴松は竹田出雲弟子半二として振る舞う竹田出雲役を演じた。終盤に正体と本性を現すかたき役という難役だった。

一方の浅野は骨つぎ玄福という役。これまでスーパー歌舞伎「ワンピース」や22年の歌舞伎座「新・三国志」に出演するなど、歌舞伎の出演経験は豊富。斎高屋の屋号も持つ。鶴松も「めちゃくちゃ凄いお方。いろいろなパターンで全員を笑わせる」と尊敬の眼差しで語った。

三谷氏の舞台で代役を務めたことでブレークのきっかけをつかんだ浅野。その後も度々三谷作品に出演し、存在感を発揮してきた。それだけに三谷氏の信頼も厚く、2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、病気療養で降板した辻萬長さんの代役として伊東祐親役を熱演した。

鶴松は浅野について「こういう古典ではない現代劇で、他の人が想像もつかないやり方とか、想像もつかない言い方、動き方、そういうことができる人が一番凄い」と語る。三谷歌舞伎特有のテンポの他に、現代劇を主戦とする浅野の引き出しの多さは大きな刺激となった。例えば膝の治療シーンでは、実際に演じたシーンの他に、注射を刺すジェスチャーをする特殊な演技プランも用意していたという。一方で「普通にやろうと思えば、一発でやれる。完璧な人です」。高い技術をまざまざと見せつけられた。

浅野に触発された鶴松は経歴を調べるなど、浅野のとりことなった。「今回は機会がなかったのですが、もっと仲良くなって、いろんな過去の話とか、若い頃にどうしてたっていうのも聞きたい」と興味は尽きない。若い頃は面白い動きをする男性の後をつけていく、芝居への研究熱心さにも感銘を受けたという。

玄福は短時間の出番だが「お客さまが見て、印象に残るトップ3に入ると思う」。初めてのかたき役の大役経験とともに現代劇の名優のスキルも目に焼き付ける1カ月の公演となった。

次回は来年1月2日に浅草公会堂で開幕する「新春浅草歌舞伎」にかける思いを届ける。

＜新春浅草歌舞伎にも注目＞鶴松は来年1月2日に開幕する「新春浅草歌舞伎」（東京・浅草公会堂）にも出演する。第2部では義太夫狂言の名作「傾城反魂香」に初挑戦する。鶴松は吃音（きつおん）の絵師を支える女房おとくを勤める。「しっかり（中村）橋之助さんを支えて“奥さまより鶴松の方が愛してくれるな”と思ってもらえるくらい素敵に勤めあげたい」と意気込んだ。

＜来年2月幹部昇進＆初代中村舞鶴を襲名＞鶴松は来年2月1日に開幕する「猿若祭二月大歌舞伎」（歌舞伎座、26日まで）で初代中村舞鶴を襲名し、幹部に昇進する。昼の部では「弥栄芝居賑 猿若座芝居前」で猿若座若太夫を勤める。

夜の部では「雨乞狐」で襲名披露を行う。雨乞狐は今年9年の自主公演「鶴明会」でも上演した演目。「名だたる先輩方の中で六役早替りの舞踊を一題任せていただけること、こんな光栄なことは御座いません。新たな名前の通り、歌舞伎座で舞い上がるような心震える舞踊をお見せできるように精いっぱい勤めさせていただきます」と意気込んだ。