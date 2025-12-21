【RIZIN】朝倉未来とシェイドゥラエフが握手で健闘を誓う タイトル戦10日前に公開練習
12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で行われるフェザー級タイトルマッチで対戦する、王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフと挑戦者の朝倉未来が21日、都内で調印式と公開練習を行った。
【動画】朝倉未来、公開練習で強烈ミット打ち シェイドゥラエフは高速シャドー披露
シェイドゥラエフは昨年6月にRIZINに参戦すると、圧倒的な強さでKO勝利を量産し、今年5月の『RIZIN男祭り』でクレベル・コイケを1ラウンドで下してフェザー級のベルトを奪取。9月の『RIZIN.51』の初防衛戦でもビクター・コレスニックを秒殺KOし、王者としての風格も漂わせている。
対する朝倉はRIZINの10周年をもっとも盛り上げたファイターとして、先日の『RIZIN AWARD』でMVPに選ばれるなど、現在の格闘技人気を作り上げたNo.1の立役者。昨年7月に平本蓮に敗れて引退を発表したが、今年復帰すると鈴木千裕、クレベル・コイケと元王者に連勝し、通算で3度目のベルト獲得のチャンスを掴んだ。
公開練習後にステージで調印式が行われ、朝倉は「ついに最強のチャンピオンを倒してチャンピオンになりたいと思うので、楽しみにしていてください。やることをやってきて、勝つと思います」と勝利を宣言。久々にシェイドゥラエフと対面し
「本当いい顔してるんで、こうやって会うと闘志が湧いてきますよね」と意気込みを語った。
一方、この日にキルギスから到着したばかりのシェイドゥラエフは「準備を積み重ねてきたので、私にとって一番面白い試合になると思います。当日に会場で応援してください」と疲れを感じさせず笑顔を見せた。
そして、フェイスオフ撮影を終え両者は、タイトル戦の健闘を誓うあうようにガッチリと握手をかわした。
