　漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系　敗者復活　後3：00／決勝　後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）が21日、都内で行われた。Bブロックは、ラストイヤーのカナメストーンが勝ち上がった。

　敗者復活戦のルールは、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200人の観客となる。1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査する。各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員。投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる。

■『M-1グランプリ2025』敗者復活
MC：陣内智則、齊藤京子
審査員：渡辺隆（錦鯉）、ユースケ（ダイアン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、井口浩之（ウエストランド）

結果
【Aブロック】
ミカボ：83％　おおぞらモード：17％
ミカボ：55％　TCクラクション：45％
ミカボ：52％　イチゴ：48％
ミカボ：45％　ゼロカラン：55％
ゼロカラン：47％　ネコニスズ：53％
ネコニスズ：44％　20世紀：56％

【Bブロック】
センチネル：15％　ひつじねいり：85％
ひつじねいり：64％　ドーナツ・ピーナツ：36％
ひつじねいり：64％　フランツ：36％
ひつじねいり：42％　例えば炎：58％
例えば炎：37％　カナメストーン：63％
カナメストーン：59％　カベポスター：41％