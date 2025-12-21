宇宙ごみの発生を防ぐ装置「HORN」の開発現場（BULL提供）

宇都宮市で宇宙関連事業を手がけるスタートアップ企業「BULL（ブル）」が、スペースデブリ（宇宙ごみ）の発生を防ぐ装置を開発した。宇宙航空研究開発機構（JAXA）のH3ロケット6号機に今後搭載し、実証実験を行う。会社設立からわずか3年。海外展開も見据えるなど、事業が“軌道”に乗りつつある。（共同通信＝相沢一朗）

宇宙ごみは、人工衛星やロケットの残骸。地球周辺の軌道を高速で周回し、衝突すれば運用中の衛星が破損するだけでなく、次の打ち上げにも支障が出る。

ブルの装置では、新たに打ち上げたロケットや衛星が役目を終えた後、棒が伸びて樹脂製の薄い膜が帆のように開く。わずかにある空気の抵抗で減速して軌道から離脱させ、重力による落下を早めて大気圏で燃焼する仕組みだ。社名のブル（雄牛）にちなみ、装置を「HORN（角）」と名付けた。

欧州宇宙機関（ESA）の2025年推計で、宇宙ごみは10センチ超のものに限っても約5万個あるとされる。対策の分野では、ロボットアームやレーザーで除去する技術の研究が進むが、設備が大がかりになる。一方HORNは小型で、衛星などに取り付けられる。

宇藤恭士（うとう・やすひと）社長（39）は「後から除去装置を打ち上げるよりも安価。開発面でも低コストで、技術的なハードルも低かった」と語る。

本社を置く宇都宮市は、かつての一大航空機メーカー「中島飛行機」を前身とするスバルが航空宇宙部門の拠点を備え、部品メーカーも多い。ブルは宇都宮市にキャンパスがある帝京大理工学部と連携し、市も企業版ふるさと納税で寄付を呼びかけ、ブルを支援している。

H3ロケット6号機での打ち上げ後は、ESAの主要ロケットへの搭載に向けた調整を加速させる。宇藤さんは「実証が成功すれば、海外企業の信頼も高くなる」と期待を込めた。

宇宙ごみの発生を防ぐ装置「HORN」の展開イメージ（BULL提供）

取材に応じるBULLの宇藤恭士社長＝2025年11月、宇都宮市