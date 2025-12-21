Snow Man岩本照、ムキムキのサンタ姿を披露…「顔可愛いのに腕ごつッッッ!!」 『SASUKE』プロモーションに協力
TBSの大型番組『SASUKE2025 〜第43回大会〜』が、12月24日と25日の午後6時から計8時間にわたり放送される。史上最大スケールのクリスマス特番として、話題の芸人やアスリート、YouTuber、アイドルら“今年の顔”100人が緑山に集結し、完全制覇を狙う。
【写真】「顔可愛いのに腕ごつッッッ!!」…『SASUKE』岩本照のサンタ姿
番組公式Xは21日、「#SnowManリーダー#岩本照さん 今大会は欠場となりましたがプロモーションにご協力いただきました」と伝え、Snow Man・岩本照の“タンクトップ”サンタビジュアルを公開した。
岩本はムキムキの腕を際立たせながら、にっこりスマイルで、番組は「さすが国民的アイドル」「ひーくん可愛い」と紹介。
ファンからは「おいおい。来た来た」「ひーくんサンタさん可愛い」「顔可愛いのに腕ごつッッッ!!」「腕の筋肉と顔の可愛らしいギャップ」など、多数の声が寄せられている。
このほか、山田勝己、長野誠、森本裕介、宮岡良丞もサンタ姿になり、5ショットも披露されている。
