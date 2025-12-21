お笑いタレント、コロッケ（65）が21日、東京・銀座の「東京相撲祭（フェスティバル）IN GINZA」で「子ども食堂クリスマスチャリティーイベント」（こどもピースネットワーク主催）に出席した。

東京・練馬の「てへっ！こども食堂」、荒川の「こども食堂サザンクロス」から招待された20人の子どもが、食事をしながら土俵の上で元力士の海渡と松乃海から決まり手の説明、四股の踏み方、すり足の実技指導を受けた。

そしてコロッケが登場して「今年でものまねを45年、芸能生活をやっています」と自己紹介。「子供たち、五木ひろしさん分かるかな」と言いつつ、ドナルドダックのものまねを披露。子供たちからの歓声に「おじちゃんの口の中にいるの、ドナルドが（笑い）。サンタの帽子を持って来たけど、顔がデカくて入りません。今、頭のサイズが65センチ。子どもウエストよりデカい」と笑った。

さらにミニオン、美川憲一の「さそり座の女」、「ゲゲゲの鬼太郎」の目玉おやじ、ねずみ男、一反もめん、ぬりかべのものまねをして、吉幾三のものまねで主題歌を披露。ティラノサウルス、五木ロボットひろしの「契り」、最後は志村けんさんのものまねで「ジングルベル」を歌った。その後は“変顔あっち向いてホイ”で対決してお菓子やおもちゃをプレゼント、記念撮影で子供たちと触れ合った。

約1時間のイベントを終えたコロッケは「僕は貧乏な母子家庭だったんで、子ども食堂みたいなのがあったらいいなと思っていた。『東京相撲祭』さんとコラボして、今日はやることができました。こういう子供たちが、いい大人になってくれたらいいなと思う。この子供たちが喜んでくれたら、あと20年はできると思う」と笑った。

クリスマスの予定を聞かれると「毎年のごとくディナーショーです。クリスマスソングを力任せに福山雅治さん、武田鉄矢さん、志村さんで歌っていきます。今日、子供たちが喜んでくれた志村さんの『ジングルベル』はこれからも続けていこうと思います」と話した。

今年は2月に両膝に人工関節を入れる手術をして、3カ月の休養を余儀なくされた。「長年無理な動きをしてたから、両膝の軟骨がすり減ってなくなっちゃった。やっと動けるようになった」と説明した。

パーキンソン病から復帰した歌手美川憲一（79）の復帰ステージの相手を今月14、15日に務めた。「これからは美川さんのアテンドをやっていきます。実際にお会いするまでは不安だったけど、ステージに立つと全力を出し切っていました。やっぱりお客さんの前に立つと、違う力が出てくるんだと思う。その姿を目の当たりにして勉強になったし、力をもらいました」と話した。

自身の今年1年を象徴する漢字を聞かれると「今年は生まれ変わったし、来年の干支（えと）にちなんで、生まれるの『生（うま）』。膝が悪いときは、もう芸能活動はできないと思ったけど、美川さんの言葉どおり『しぶとく生きるのよ』と。来年もこども食堂と警察の詐欺撲滅の仕事をやっていきたい」と話した。