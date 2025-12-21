【乃木坂46一ノ瀬美空＆川崎桜“さくみく”インタビュー】TGC初出演の舞台裏、2025年「相手のここがすごかった！」、夢を叶える秘訣
【モデルプレス＝2025/12/21】乃木坂46の一ノ瀬美空（22）と川崎桜（22 ※崎＝たつさき）が「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（12月6日開催＠広島グリーンアリーナ）に出演。イベントの舞台裏や、飛躍の2025年、夢を叶える秘訣などを語った。＜モデルプレスインタビュー＞
― TGC初出演の感想を漢字一文字でお願いします！
【一ノ瀬】私は「止」。
― なぜ？
【一ノ瀬】ドキドキが止まらないの「止まる」。記憶がないくらい一瞬の出来事だったので時間を「止めて」ほしかったの「止める」。あと感情がすごい揺さぶられてそれも「止めたかった」ですし、緊張しすぎて動きも「止まらなかった」ので。
【川崎】（一ノ瀬がすぐに答えたことに）すごい…（笑）。私は「初」です！ 初めてのTGC出演ですし、二人とも別のイベントでランウェイを歩いたときとガラッと雰囲気が変わってクール、そして新しい挑戦だったので「初」。
― 二人は同じブランド「Top of the Hill」のステージでしたが、出る直前に裏でなにか会話をしましたか？
【一ノ瀬】二人ともすごく緊張しいなので、お互いがお互いの緊張してる姿を見て、少し心を落ち着かせてみたいな。
【川崎】そうそう（笑）。同じ人がもう一人いるみたいな。
【一ノ瀬】自分よりも緊張してる人を見ると、ちょっと冷静になるじゃないですけど。お互い、お互いの反応を見合って、「大丈夫？」って言いながら、励まし合っていました。
【川崎】「大丈夫」って言いながらお互いに顔が固まっていたよね（笑）。
【一ノ瀬】顔引きつってたもんね（笑）。
― 今日のランウェイを自己採点してください！
【一ノ瀬】25点です。
― 残りの75点は？
【一ノ瀬】やっぱり楽しんでなんぼだと思ってるので。楽しめるまで余裕がなかった減点と、もっと楽しみたかったという気持ち、これからの自分の伸びしろを期待して。でもその25点は、良い25点なんです。ニコニコ25点！（笑）
【川崎】すごい、さすがだわ（笑）。
― （笑）。川崎さんは？
【川崎】私は10点。ランウェイを行って帰ってこれた10点。自分の中でもっとこうしたいっていうのがあと90点あります。また出られるかはわからないですが、もし出られたら、せめて30点と言えるように頑張りたいです。
― 今日の相手のビジュアルにキャッチコピーをつけるとしたら？
【一ノ瀬】私は見た瞬間から「高貴な猫」です。バンダナの感じと、メイクもよりその雰囲気を引き立てているので、うん、高貴な猫ちゃん！
【川崎】ありがとう（笑）。私は「平成ギャル」かな。
【一ノ瀬】おー！
【川崎】メイクもなんですけど、三つ編みがたくさん入ってたりして、髪の毛も結構ウェットな感じで。全体的に洋服もそうですけどレトロなので「平成ギャル」。渋谷にいてほしい！
【一ノ瀬】行きたい！
― 今日の夜、もし広島で時間があったら食べたいものはありますか？
【一ノ瀬】「揚げもみじ」食べたいです！
【川崎】私も！大好き！
【一ノ瀬】「揚げもみじ」を食べないと絶対に帰りません（笑）。
【川崎】ずっと楽屋で「空港にないかな？」って言ってたよね（笑）。
【一ノ瀬】うん（笑）。探して帰ります！ライブのケータリングでも広島の定番で、みんなに大人気なんです。
― 2025年を振り返って「相手のここがすごかった！」と思うことは？
【一ノ瀬】いっぱいあります。でもやっぱり夏かな。一緒に「Same numbers」のフロントに立って真夏の全国ツアーを回って。すごいスケジュールの中でも本当にタフで全然疲れた感じを見せない、体力とか忍耐の強さに改めて驚かされました。
【川崎】嬉しい。私は今年1年、全部のチャンスをちゃんと自分のものにしてるなっていうのを、すごく感じました。一緒にツアーを回ったときも、MCの機会があると場を盛り上げて自分色に染めるんですよね。「美空」っていうブランドが確立した1年だったなって思います。
【一ノ瀬】あなたこそそうだよ（笑）。
【川崎】いやいやいや（笑）。
― （笑）。二人とも大活躍の1年でした！ では「来年、相手はこれでバズる！」を二人の視点でぜひお願いします。
【川崎】美空はバラエティのお仕事を最近すごくしてるので、もっと増えていくんじゃないかなって思います。
【一ノ瀬】やりたい、やりたいです！ 私は川崎の制服姿がすごい好きで。学園ものというか、制服を着たコンテンツをやると、私含め、みんなが喜ぶと思うので、ぜひそういうのをやってほしい。で、バズってほしい！
― 最後に飛躍の1年を経て、お二人が改めて「夢を叶えるために必要だと思ったこと」をお聞きしたいです。
【一ノ瀬】やりたいことを口に出すこと。口に出すと誰かが聞いたり見たりしてくれて、それで繋がっていくことが多かったように感じます。それに言うことで自分も言った責任を持てる。もっと頑張らないとって。口に出すことにはすごい力があると再認識した1年でした。
【川崎】私は「今の自分に満足しない」というのを目標にしています。お仕事があるたびに、次はもっと楽しかったと思って帰りたい、その仕事に見合う自分になりたいって思うんです。改善点を探すことを常に意識しているので、それが夢を叶える秘訣なのかなって思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
