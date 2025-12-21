“予算5,000円”で買える！【大人のしまむら】40・50代に似合う「高見えコート」

物価高が続く今、冬アウターの買い足しは身構えてしまいがち。でも【しまむら】なら、予算5,000円以内でも高見えするコートがあるんです。なかでも注目したいのが【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。素材感が映えるロングコートや、さりげないデザインが可愛いキルトコートなど、40・50代の大人世代にちょうどいい落ち着きと今っぽさを兼ね備えたアイテムが揃っています。

ふわふわ質感が冬らしさをアップ

【しまむら】「ウール混コート」\4,389（税込）

公式Instagramで「軽くて暖かい」「オシャレ上級者になれる」と紹介されているコート。シンプルなデザインで、オンにもオフにも頼れる存在になりそうです。スカート・パンツどちらともバランスが取りやすい着丈もポイント。ノーカラーデザインで、マフラーやストールも巻きやすそうです。

ダイヤキルトがトレンド感をUP

【しまむら】「キルト切替えロングコート」\3,289（税込）

上品なダイヤキルトを取り入れたロングコート。切り替えデザインのおかげでのっぺり見えにくく、シンプルコーデに羽織るだけでおしゃれに決まりそう。高め位置で切り替えられているから、スタイルアップして見えるかも。ハイネックなのでファスナーを上まで上げれば首元まで暖かく着られそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M