近藤千尋、クリスマス会で夫・ジャンポケ太田＆娘との家族ショット公開「賑やかで楽しそう」「クリスマスコーデ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】モデルの近藤千尋が12月21日、自身のInstagramを更新。子どものクリスマス会での写真を披露した。
【写真】36歳3児の母モデル「幸せいっぱい」芸人夫＆娘とのクリスマスショット
◆近藤千尋、クリスマス会ショット公開
近藤は「スクールのクリスマス会」とつづり、「長女が1歳の時からだからもう8年目」だというクリスマス会の様子を投稿。サンタクロースと娘とのショットや、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久も入れての家族ショット、タレントの菊地亜美と子どもとのショットなども投稿しており、近藤と娘たちは、クリスマスらしい赤い服を着用している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「賑やかで楽しそう」「長女ちゃんクリスマスコーデ可愛い」「亜美さんと仲良し」「家族写真にほっこり」「幸せいっぱいのクリスマス」といったコメントが寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
