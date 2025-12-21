東京のタクシー運転手さんにホロリ！ 高くなりそうな乗車賃に戸惑う私。思わぬ返事に「今でも忘れられない」

筆者の話です。

東京旅行中に体調を崩し、タクシーでの移動を選ぶことに。

不安でいっぱいの時間の中で、運転手さんのひと言がそっと心をゆるめてくれました。

熱中症っぽくなり、タクシー移動を選ぶ

東京旅行中、荷物の重さと広い駅を歩き回ったせいか、立ち止まった瞬間に視界がふっとにじみました。そのあと、体全体が急に重くなり、このまま歩き続けるのはむずかしいと判断。





ベンチで休んで水分を取った後、タクシー移動を選ぶことにしました。

現在地からホテルまでは距離があり、アプリの目安は4,000～5,000円。

運転手さんにも「そのくらいかな」と言われて少し肩の力が抜けました。

座席に落ち着きながら「とにかく早くホテルに着きたい」と心の中でつぶやいていたのです。

渋滞に巻き込まれ、じわじわ募る不安

走り始めは順調でしたが、都心へ向かうにつれ車が増え、流れがゆっくりになっていきました。



信号待ちのたびにメーターが小刻みに上がり「え、こんなに早いの？」と胸の奥がざわつきます。



アプリの表示を上回りそうな気配に、焦りがじわじわ広がりました。

旅行初日の予定外の出費に、気持ちは落ち着く暇がありませんでした。

つい本音が漏れ、ドキドキがピークに

メーターが予想以上の速さで進んでいくのを目の当たりにし、とうとう耐えられず、



「もう少しかかりますよね……？」



と運転手さんに聞いてしまいました。

言うつもりのなかった言葉が勝手に口をついて出て、自分でも余裕がなくなっていたのがわかります。

体調のしんどさと金額への不安が重なり、車内ではずっとそわそわした時間が続いていました。