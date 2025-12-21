2番人気のカヴァレリッツォが優勝

中央競馬の2歳マイル王決定戦、G1朝日杯フューチュリティステークス（芝1600メートル）が21日、阪神競馬場で行われ、クリスチャン・デムーロ騎手騎乗の2番人気カヴァレリッツォ（吉岡）が優勝した。勝ちタイムは1分33秒2。鞍上の巧みな進路取りが光った。

少し出負けしたカヴァレリッツォだったが、鞍上が中団まで押し上げ、最後の直線へ。1番人気のアドマイヤクワッズが外に進路を求める中、デムーロは内を選択。馬群を巧みに捌くと、最後は逃げ粘っていたダイヤモンドノットを捉えてゴールした。

今年のフランスリーディング1位だった名手の騎乗にネット上の競馬ファンも驚き。様々なコメントが寄せられた。

「最高馬場あのコース取りはマジで上手い」

「詰まっても内狙ってたなぁ」

「クリスチャンは流石の進路取り」

「前壁で絶対飛んだと思ったのに頭まで持ってくるから上手すぎる」

「神騎乗です本当に」

クリスチャン・デムーロは1992年イタリア生まれで2009年デビュー。過去にも短期免許で複数回来日しており、今回の勝利でJRA・G1は6勝目となった。兄はJRAで通算1331勝のミルコ・デムーロ。



