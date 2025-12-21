ダウンを着るほど寒くない日は、【カジュアルなウールアウター】を

東京はダウンを着るほどではない陽気の冬の日が続いています。真冬になりきっていない今の時期、心強い味方がウールのアウター。気負わず着られるカジュアルなデザインを人気ブランドで見つけてきました。

【RHC ロンハーマン】毛足の長さの異なる2種類のボアを組み合わせた、ミリタリー調ジャケット

「ウール ボア ジャケット」\58,300

保温性の高いウールを100％使用した贅沢なボアジャケットを、ミリタリーライナーのシルエットをベースにデザイン。暖かく、軽い着心地で、毛足の長さの異なる2種類の生地がコーディネートのアクセントに。フロントのボタンで女性らしい雰囲気に。

【ジャーナル スタンダード】Aラインシルエットのミドルコートで、軽快な着こなしに

「スーパー140ビーバーノーカラーミドルコート」\38,500

高品質のスーパー140ウール100％を使った、非常に柔らかく、上品な光沢のあるなめらかな素材を使用。高級感があるデザインながら、少しAラインシルエットになり軽快感もあります。ベーシックな飽きのこないデザインに加え、どんなスタイリングにも合わせやすいミドル丈で長く活躍すること必至です。

【ビームス ボーイ】ロング丈 & グリーンでダッフルコートが新鮮に

「モッサー ロング ダッフルコート 25FW」\42,900

環境に配慮した再生ウール素材を使用し、オーバーシルエットとロング丈に。リラックスした雰囲気を持ちながら、重ね着をしても窮屈にならないバランスで現代的に着こなせるダッフルコートです。

【RHC ロンハーマン】スポーティなフリースジャケットは、配色がポイント

「フリース フルジップ ジャケット」各\31,900【ヘリー ハンセン】

【RHC ロンハーマン】のウィメンズでは初の【ヘリー ハンセン】との別注アイテム。リサイクルウールを使用し、シープボア調に仕上げたパイル素材で暖かさと調湿性を備えています。90年代のセーリングジャケットをベースに作られた「スコーグパイルジャケット」を、バイカラーのファスナーとスタンドカラーに。裾のドローコードでボリューミーなシルエットにアレンジできます。

軽快なウールのアウターがあれば、ちょっとしたお出かけにも重宝するはず。

※価格はすべて税込みです