全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。ペアのフリーで長岡柚奈・森口澄士（木下アカデミー）組が142.39点をマークし、合計215.30点で優勝。三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組は、三浦の左肩負傷で棄権した。

“ゆなすみ”が好演技を披露し、日本一に輝いた。息の合ったジャンプ、スケーティングに加え、リフトなどでも魅了。キス＆クライで高得点を見届けると2人は両手を突き上げ、森口は長岡を持ち上げて歓喜の“リフト”を披露した。

合計215.30点は、昨年の全日本で三浦・木原組の“りくりゅう”が出した212.33点を超えた。森口は「ええ…ワァオ」と驚きの声を上げた。

“りくりゅう”は三浦の左肩負傷でフリーを棄権。「正直寂しかったけれど、ショートで一緒に6分間練習ができて嬉しかった」と森口。長岡は「観客のみなさんも、りくりゅう先輩を見るのを楽しみにしてきたと思う。楽しませられるような演技をしたいと思っていた」と話した。

ペアの五輪出場枠は2。全日本優勝、2位の組、世界ランク最上位組（三浦・木原組）、国際連盟公認の今季ベスト最上位組（同）から総合的に判断して選出するが、“ゆなすみ”と“りくりゅう”の五輪代表入りは確実となった。

初の夢舞台へ、長岡が「自分を信じることを突き詰めて、大きい舞台でもできるように頑張りたい」と言えば、森口も「もっともっと自信をつけられたら」と闘志を高めていた。



