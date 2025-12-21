お笑い芸人の今田耕司（59）が21日までに自身のYouTubeチャンネルに出演。独身を謳歌（おうか）する会「アローン会」の新メンバーを発表した。

「アローン会」は2017年に、今田、「ナインティナイン」岡村隆史、「チュートリアル」徳井義実と「ピース」又吉直樹の4人で結成。20年に“部長”岡村が結婚し、退会した。

この日、今田は「3人体勢でやってきましたが、ついに！新メンバー発表します」と宣言。現メンバー3人で食事をする中、やってきたのは「男性ブランコ」平井まさあき（38）。

今田と舞台共演がきっかけで親交を深めた平井。又吉も交えた飲み会で、又吉は“会長”今田に「彼、いいんじゃないですか？」と進言した。

決め手について又吉は「品がある感じ」と回顧。今田は「巨大な組織にするから。若手も入れて代謝していって…いろんなジャンルの人が集まる素晴らしい団体にしたい」と展望を明かした。

現在彼女はいないという平井。「コミュニティはいっぱいあって出会いは多い」というものの「大人数は何回もあるんですけど、2人で行ったことがない。僕の中でルールがあって“2人で行ったら告白しないといけない”と思っていた。2人で行くってことは好きって言わないといけないと思った」と独特な恋愛観を明かした。

そのため友人関係から2人でデートして告白、という流れで交際に発展したことがなく「（歴代）彼女は基本ファンの方。何だったら僕が先に好きになって」と打ち明けた。

視聴者からは「品があることが条件なのですね。納得」「新メンバー、なんなら既婚かと勝手に思ってた。この中で一番早く結婚しそうな気がする」「新メンバーの平井さんがいち早く卒業しそうな予感」「気品のある新メンバー」「ちょっと若くて意外だった！けど新しい絡み見れて嬉しい！」「完璧な人が入会したな」と、さまざまなコメントが寄せられた。