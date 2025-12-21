TBS「それSnow Manにやらせて下さい」（通常は金曜後8・00、この日はSPのため後6・30）が19日に3時間半SPで放送され、タレントの指原莉乃（33）と、指原がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」がそろってゲスト出演。指原が席を外した際にイコラブのメンバーが指原への不満を口にする場面があった。

人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」で指原が別室に消えた際、「Snow Man」のラウール（22）から「やっと指原さんと離れられたじゃないですか、イコラブの皆さん。今だから言っておきたい指原先生へのクレームとかあったりしますか？いないから言えます、みたいな」と投げかけられた。

これに野口衣織（25）が「指原さんと私たちで一緒にご飯食べた時にお財布チェックが始まって…」と口にすると、ほかのメンバーも「あった…」と同調。

野口によると、「みんなどんな財布使ってるの？」という指原の言葉にメンバーたちが財布をそれぞれ見せると、指原は「ダサい！」「汚れてる！」「汚い！」と次々にバッサリと斬り捨てたという。

ここはむしろチャンスとばかりに「そういうチェックするんだったらお財布買ってください！」と可愛くおねだりしたメンバーたち。

だが…。

カメラを見据えた野口は「まだ買ってもらってませんっ！！！」と野太い声を演出して絶叫。スタジオは爆笑に包まれた。

しかし、ここで、指原がかつて所属していた「HKT48」で宮脇咲良として活動していた元メンバーで、この日は韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM」のメンバーとして出演していたSAKURA（27）は「私はいっぱいプレゼントもらってます」と真逆の証言。「ブランドもののバッグとか…」と戸惑い気味に口にした。

お下がりとか？の声には「お下がりは結構年1で…」とSAKURA。これにはイコラブメンバーたちも“信じられない”と言いたげな表情だった。