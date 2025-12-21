¡Ú ¥³¥í¥Ã¥± ¡Û ¡Ö¤â¤¦£²ÅÙ¤Èà¸ÞÌÚ¥í¥Ü¥Ã¥Èá¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡¡£²·î¤ËÉ¨¤ò¼ê½Ñ¡¡¸½ºß¤Î¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¥Ô¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼çºÅ »Ò¤É¤â¿©Æ²¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥¿Ë¹¤òÈï¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¥µ¥ó¥¿¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ý»²¤·¤¿¥µ¥ó¥¿Ë¹¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡£
¡È´é¤¬Âç¤¤¯¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¥µ¥ó¥¿¤Î´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä»ÔÈÎ¤ÎË¹»Ò¤À¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ¬¡Ê°Ï¡Ë¤¬65¥»¥ó¥Á¡£»Ò¤É¤â¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤è¤ê´é¤ÎÊý¤¬¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤ÈÏÃ¤¹¤È²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ËÁÆ¬¤«¤é»Ò¤É¤âÃ£¤Î¿´¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤êÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Î¤Þ¤ÍÀ¸³è45Ç¯¡£¡È¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ï½øÈ×¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤ä¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤òÈäÏª¡£
ºÇ¸å¤Ë¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Î½½È¬ÈÖ¡Ö¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤ÇÍè¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤âÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï£´²óÌÜ¡£
²ñ½ªÎ»¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤·¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡É¤È¾Ð´é¤Ç´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£·îÃæ½Ü¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¡¢Âà±¡¸å¤Ë³èÆ°¤òÉüµ¢¤·¤¿ÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¡£
ÈþÀî¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àº¿ÀÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éÁ´¶Ê²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÈÖ¤â²Î¤¦¡£ËÜÈÖ£²²ó¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£±²ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£±Æü¤Ç£³²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡É¤È¥×¥í¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÃ¦Ë¹¡£
¡ÈºÇ¸å¡Ø¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡Ù¤ò³§¤Ç¼ê¿¶¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ¯¤«¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¤Þ¤¿°ã¤¦ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¤ÈÀ®¸ù¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¼«¿È¤âº£Ç¯£²·î¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Î¤¿¤á¡¢2·î¤Ë¿Í¹©´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£
¡È¼ê½Ñ¸å¤ÏÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¼£¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Êâ¤¤¤Æ¤âÄË¤¤¤·¡¢¡Ö²¶¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸ÞÌÚ¥í¥Ü¥Ã¥È¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾Á´¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¡ÈÎ¾Êý¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡É¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÅêÌô¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¼«Âð¤Ç¤Î³¬ÃÊ¾º¹ß¤Ê¤É¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ï»Ù¾ã¤Ê¤¯³èÆ°½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡ÈÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤ä¤Ã¤ÈÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÄÈþÀî¤µ¤ó¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤â¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÍèÇ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
