¡Ú SHOW-WA ¡Û ¡ÖUFO¤â4²ó¤°¤é¤¤¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡ÉÔ»×µÄÂÎ¸³¤«¤é¡¡¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¡Ö·ãÇò¡×¡¡
2024Ç¯9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHOW-WA¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
½©¸µ¹¯»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢3000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿6¿Í¤Ç¹½À®¡£¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡õ²»À¼¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð36.6ºÐ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¡Õ
SHOW-WA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö½µËö¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡×¤È»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°æÅûÍºÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê»ûÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ËÁ´Éô¥«¥Ë¤ò¤à¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Î¥«¥Ë¤ò¤à¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¼êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë»³ËÜ²Â»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡×¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄ¤µ¤óÂð¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¡Ö¡Ê·ëÀ®¤·¤Æ¡ËºÇ½é¤Îº¢¤Ë»ûÅÄ¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°û¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦½ªÅÅ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïµ¢¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÃë²á¤®¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¤Ç¤·¤¿¡×¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸þ°æµ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¥È¥Þ¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡Õ
SHOW-WA¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ñÌ£¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ²Â»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤«¤Ê¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åß¤Ç¤â²Æ¤Ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖÂç¤¤á¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢5Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç230Ëü¡×¤È¹â³Û¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ°æµ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¼Æ¦¤¹¤Ã¤´¤¤¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡£Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ËÇ¼Æ¦1¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÇ¼Æ¦¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
±öÅÄ¾¸Ê¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¼ñÌ£¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢YouTube¤ÇÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢¥ª¥«¥ë¥È¡¢¥Û¥é¡¼¤È¤«ÉÝ¤¤¤Î¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±¢ËÅÏÀ¤È¤«´Ñ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖUFO¤â4²ó¤°¤é¤¤¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª²½¤±¤â3²ó¤°¤é¤¤¡×¤È·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¶õ¤È¤«¸«¾å¤²¤Æ¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¡¢Ìë¶õ¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ä¿Í¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤ò¸«¤Æ¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¿ÍÀ¸¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢²¼¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¾å¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÅ¯³ØÅª¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
1·î7Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±öÅÄ¾¸Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤ò³Æ¡¹¤¬6¿Í±é¤¸¤Æ¡¢Í¾Íµ¤«¤é¤Î¾¯¤·ºÇ¸å¤ÎÊý¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿·¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀâÌÀ¡£
°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ËÜ²Â»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤éSHOW-WA¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¿§¡£ÀÖ¤òÉ¬¤º°áÁõ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Í¥ª¥ó¤È¤«¤Í¡£±«¤Î¹ß¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¤¸¤È¤«¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
±öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Î»£±Æ¤ä¡¢²°¾å¤Ç¤ÎÌî³°¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸«¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SHOW-WA¤Î¿·¶Ê¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
